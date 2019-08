Gian Lopes assina ordem de serviço para reforma da escola Edi Greenfield

O prefeito de Poá, Gian Lopes, assinou na manhã desta quinta-feira, 8, a ordem de serviço para o início das obras de reforma da escola municipal professora Edi Greenfield, no Jardim Santa Helena. Os trabalhos no local serão concluídos em aproximadamente três meses. Secretários municipais e vereadores acompanharam a assinatura.



“Vamos iniciar a reforma da escola, uma importante obra que foi previamente discutida com a direção, coordenadores, professores, para chegarmos nesse projeto que vai realmente atender as necessidades da unidade de ensino. Reforço que vamos realizar estas reformas em diversas outras escolas da cidade e até o final do ano muitas outras serão contempladas”, explicou o prefeito Gian Lopes.



A diretora da escola municipal professora Edi Greenfield, Vitoria Jesus Faria, ressaltou que a reforma é muito importante. “Esse trabalho vem de encontro com toda a transformação que vem ocorrendo na cidade. E nossos pais, alunos, educadores estavam aguardando estas melhorias há muito tempo. Tudo o que é feito para beneficiar nossos estudantes sempre é bem-vindo”.



O secretário de Educação, Humberto Martins, explicou ser um momento de grande felicidade a reforma da escola municipal professora Edi Greenfield. “Estamos contentes, porque é um anseio muito antigo da população. Foram feitos pequenos trabalhos aqui anteriormente, no entanto agora será feita uma grande reforma para adequar a escola e oferecer a melhor estrutura possível”.



Entre as melhorias que serão realizadas na escola estão: substituição de portas, jardinagem, aplicação de gesso nas salas de aula, pintura externa e interna, reforma do telhado, melhoria do calçamento com bloquete, melhoria do playground infantil, entre outros.



Também acompanharam a assinatura da ordem de serviço os secretários municipais de Obras Públicas, Augusto de Jesus, de Governo, Fernando Miranda, de Transportes, Wilson Lopes, de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, de Assistência, Edevaldo Gonçalves, de Turismo, Lauriston Barros, de Indústria, Ricardo Massa, de Esportes, Tonho de Calmon e os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Mario de Oliveira, o Marinho do Jornal e Deneval Dias.



Outros projetos

Investir na Educação tem sido prioridade em Poá. No dia 30 de julho o prefeito Gian Lopes já havia assinado a ordem de serviço para o início das obras de reforma da escola municipal Antonio Carlos de Paula Souza, no Jardim América. No final de dezembro de 2018, o prefeito iniciou as obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva com vestiários masculino e feminino e arquibancada para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José.



Iniciou as obras para construção do novo prédio da Escola Municipal Estância Hidromineral, em uma área na Avenida Prefeito Jorge Francisco Correa Allen, na região central, no antigo salão de baile A.A. Poaense. E o prefeito Gian Lopes anunciou aquisição, por parte da Prefeitura de Poá, de um terreno na esquina da Avenida Lucas Nogueira Garcez e Rua Vitória Maluf, para construção da nova escola municipal Subhi Alexandre Maluf.



“Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Mas com muito trabalho a escola da Vila Monteiro já foi entregue para população poaense. Também entregamos a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, concluiu Gian Lopes.