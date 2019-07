Gian Lopes assina ordem de serviço para reforma da escola Antonio Carlos de Paula Souza

O prefeito de Poá, Gian Lopes, assinou na manhã desta terça-feira (30) a ordem de serviço para o início das obras de reforma da escola municipal Antonio Carlos de Paula Souza, no Jardim América. Os trabalhos no local serão concluídos em aproximadamente três meses. Os secretários de Educação, Humberto Martins, de Obras Públicas, Augusto de Jesus, de Transportes, Wilson Lopes, de Governo, Fernando Miranda, de Esportes, Tonho de Calmon e o vereador Welson Lopes, acompanharam a assinatura.



“Vamos melhorar a estrutura da escola Antonio Carlos de Paula Souza e oferecer melhores condições para o trabalho dos profissionais que desempenham a importante função de ensinar nossos estudantes. Também quero informar a toda população que vamos realizar estas reformas em diversas outras escolas da cidade e até o final do ano muitas outras serão contempladas”, explicou o prefeito Gian Lopes.



De acordo com a diretora da escola Antonio Carlos de Paula Souza, Ângela Maria Filassi Werneck Rossi, é muito importante a reforma, não apenas para os educadores, mas para a comunidade toda que aguarda ansiosamente o início das obras. “Então fico feliz e satisfeita em saber que finalmente os trabalhos aqui na unidade de ensino começarão e agora contaremos com uma ótima estrutura na escola para atender todas as necessidades das nossas crianças”, comentou.



O secretário de Educação, Humberto Martins, lembrou que a escola Antonio Carlos de Paula Souza não recebe uma reforma há pelo menos 20 anos. “Então estamos muito felizes em possibilitar a realização deste trabalho, que oferecerá, em breve, uma melhor estrutura para os nossos profissionais e alunos, para continuarem realizando nesta unidade de ensino um trabalho de excelência”.



Entre as melhorias que serão realizadas na escola estão: substituição de portas, jardinagem, aplicação de gesso nas salas de aula, pintura externa e interna, reforma completa da quadra de esportes e dos telhados, melhoria do calçamento com bloquete, implantação de iluminação de LED, entre outros.



Outros projetos

Investir na Educação tem sido prioridade em Poá. No final de dezembro de 2018, o prefeito iniciou as obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva com vestiários masculino e feminino e arquibancada para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José.



Iniciou as obras para construção do novo prédio da Escola Municipal Estância Hidromineral, em uma área na Avenida Prefeito Jorge Francisco Correa Allen, na região central, no antigo salão de baile A.A. Poaense. E o prefeito Gian Lopes anunciou aquisição, por parte da Prefeitura de Poá, de um terreno na esquina da Avenida Lucas Nogueira Garcez e Rua Vitória Maluf, para construção da nova escola municipal Subhi Alexandre Maluf.



“Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Mas com muito trabalho a escola da Vila Monteiro já foi entregue para população poaense. Também entregamos a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, completou Gian Lopes.