Gian Lopes confirma Fernando Miranda na Secretaria de Governo

O prefeito de Poá, Gian Lopes, apresentou oficialmente nesta sexta-feira, 24, o empresário Fernando Miranda como o novo secretário de Governo, de Comunicação Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Ele assume o cargo no lugar de Augusto de Jesus, que agora se dedicará exclusivamente à Secretaria de Obras Públicas, de Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social. Participaram da atividade o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, secretários municipais e vereadores.



"Um dia muito importante para todos nós. Agradeço o empenho do Augusto de Jesus até o momento à frente da Secretaria de Governo, que fez um maravilhoso trabalho, porém, precisava ter todas as atenções concentradas na pasta de Obras. Então nós analisamos alguns nomes e o Fernando Miranda foi um dos mais indicados para ocupar o cargo", comentou Gian Lopes.



Fernando Miranda é ex-secretário de Turismo de Poá, é empresário na cidade, é formado em Administração e tem pós-graduação em Gestão Pública e Administração de Cidades. "Quero parabenizar o prefeito por esta grande escolha. O Fernando chega para somar, já que tem uma grande experiência".



De acordo com o novo secretário Fernando Miranda, ele agradece a confiança do prefeito Gian Lopes. "Conto com o apoio de todos os secretários e vereadores para fazermos um grande trabalho em prol do município", concluiu.