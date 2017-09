Gian Lopes e deputados Marcio Alvino e André do Prado retomam obras da Praça da Juventude

O prefeito Gian Lopes (PR) e os deputados Marcio Alvino (PR-SP) e André do Prado (PR), assinaram na manhã desta segunda-feira (25) a retomada das obras da Praça da Juventude, no Conjunto Alvorada. O equipamento conta com um investimento de R$ 2,3 milhões (recursos federais) e o prazo para conclusão dos trabalhos é de 12 meses. O espaço terá diversos equipamentos para pratica esportiva, cultural e de lazer (quadra de vôlei de areia, campo de futebol, pistas de caminhada, quadra esportiva, parque infantil, entre outros). Secretários municipais e vereadores também acompanharam o evento.

“Fico muito feliz de anunciar que hoje estamos retomando as obras da Praça da Juventude. Agradeço o empenho do deputado federal Márcio Alvino, que trabalhou para conseguirmos a liberação dos recursos junto ao Ministério do Esporte e da Caixa Econômica Federal (CEF). A população de Poá contará em breve com um novo equipamento esportivo e de lazer. Reafirmo que estamos trabalhando muito para enfrentar a crise financeira instalada na cidade e buscando todos os meios possíveis para implementar novos projetos e ações”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O deputado federal, Marcio Alvino, explicou a dificuldade de conseguir uma liberação do governo federal para realização de obras neste momento difícil que o País está passando, já que os recursos estão contingenciados. “No entanto, devido ao empenho do prefeito Gian Lopes e da sua equipe, estamos hoje assinando a retomada dos trabalhos para construção da Praça da Juventude. Isso é uma ação importante, conquistada pela insistência do Gian e do seu grupo e por isso o parabenizo de uma forma muito especial”.

O deputado estadual, André do Prado, ressaltou ser uma honra estar em Poá ao lado do prefeito Gian Lopes e do deputado federal Marcio Alvino e demais autoridades participando da retomada das obras da Praça da Juventude. “É preciso reforçar que neste momento do nosso País, com falta de recursos e investimentos federais, tocar um projeto deste com um investimento de mais de R$ 2 milhões realmente é vital para colocar o município novamente no caminho do desenvolvimento e principalmente por oferecer uma nova opção de lazer para população”.

Praça da Juventude

A obra da Praça da Juventude só foi retomada devido ao empenho do prefeito. Desde que assumiu Gian Lopes tem trabalhado para recuperar projetos e recursos.

Segundo explicou o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Elias El Ghossain, as obras da Praça da Juventude foram paralisadas em 2015 e ao assumir a nova administração constatou que o contrato com a empresa que realizava as obras do equipamento esportivo e cultural estava vencido, ou seja, com mais de cinco anos.

“Foi realizada uma reunião com a participação de diversos técnicos de diferentes pastas da Prefeitura e também com os procuradores do município, em que o contrato do projeto da Praça da Juventude foi encerrado, para que fosse possível a abertura de nova contratação para retomada das obras”, disse Ghossain, que acrescentou ainda a necessidade de atualizar planilhas e o projeto junto a Caixa Econômica Federal para enfim ser autorizada a retomada das obras.