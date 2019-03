Gian Lopes entrega 13 novos carros e renova a frota da Saúde

O prefeito de Poá, Gian Lopes e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, entregaram nesta sexta-feira (8) 13 novos carros, do modelo Renault Kwid, para o atendimento da população. A compra dos carros zero quilômetro tem como objetivo a renovação da frota de veículos da Secretaria de Saúde. Os secretários de Governo, Augusto de Jesus, de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, de Segurança Urbana, Carlos Setsuo e a primeira-dama, Andressa Lopes e os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, Fabio Camilo Batista, o Fabio Suru, Deneval Dias, Marcílio Duarth, Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel e Mário de Oliveira, o Marinho do Jornal, também participaram da atividade.

“Agora em março, mês do aniversário da nossa cidade, entregaremos uma série de presentes para população, projetos extremamente essenciais e que certamente contribuirão para melhoria da qualidade de vida dos poaenses. Começamos com o pé direito com a entrega desses 13 novos carros, principalmente para o atendimento da demanda da Saúde, que é um setor tratado como prioridade para administração municipal”, comentou o prefeito Gian Lopes.

No início de fevereiro, o prefeito de Poá, Gian Lopes e o vice-prefeito Marquinhos Indaiá, entregaram duas novas ambulâncias para o transporte de pacientes. No final de 2018 eles também já haviam entregado dois carros Chevrolet Spin, zero quilômetro, de sete lugares, para serem utilizados pelo Departamento de Vigilância em Saúde, melhorando muito as condições de trabalho das equipes.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marquinhos Indaiá, reforçou que a compra dos veículos significa uma melhoria na estrutura da secretaria. “Estes novos carros ajudarão e muito nas atividades de rua das nossas equipes. Fazer o munícipe poaense ter satisfação quanto ao atendimento é o grande objetivo”.

O prefeito Gian Lopes iniciou a construção e realizará em breve a entrega do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança, na Vila Açoreana. O local contará com pediatras 24 horas, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias. A capacidade de atendimento será de até 400 crianças por dia.

As unidades de saúde de Poá também começaram a ser reformadas para aumentar o conforto e comodidade dos poaenses, além de contribuir na oferta de um melhor atendimento.