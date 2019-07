Gian Lopes entrega 18 novos veículos para intensificação de limpeza nos bairros

O prefeito Gian Lopes entregou na tarde de sexta-feira (19) 18 novos veículos para Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) e para o Departamento de Meio Ambiente, que serão um importante reforço para o trabalho de limpeza e manutenção em todos os bairros. Agora as equipes da SSU poderão intensificar as ações de varrição, capinação, pintura, zeladoria, entre outros.



Segundo explicou o prefeito Gian Lopes, nos próximos dias os trabalhadores da administração municipal estarão em mais bairros da cidade, atendendo as demandas da população. “Com esses novos veículos vamos reforçar o trabalho de zeladoria do município e em poucos meses já teremos uma cidade mais bonita e organizada”, comentou o prefeito.



O secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, disse que sua equipe tem se empenhado ao máximo para todos os bairros serem beneficiados com trabalhos de manutenção e que agora as atividades poderão ser intensificadas. “Para manter a cidade limpa e longe de focos de doenças, além de a prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios. A participação dos poaenses é importantíssima”.



O Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Poá explica que jogar lixo doméstico ou entulho em locais públicos e em terrenos baldios pode resultar em multa. A equipe de fiscais, ao receber uma denúncia, primeiro realiza o trabalho de orientação e notificação. Se o problema ainda continuar ocorrendo é registrada a intimação. E por último, já que todas as outras tentativas de atuação não obtiveram sucesso, é aplicada a multa.