Gian Lopes entrega revitalização da Praça da Bíblia neste sábado

O prefeito de Poá, Gian Lopes, entrega no próximo sábado (18), às 10 horas, a revitalização da Praça da Bíblia/Guido Guida (região central). O local teve o paisagismo todo renovado, recebeu melhorias na iluminação e nos sanitários masculino e feminino, ganhou uma pista de caminhada e um playground moderno e que respeita todas as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os brinquedos, inclusive, atenderão crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.

Prefeito

“As pessoas irão se surpreender com as melhorias implementadas na praça, com a pista de caminhada e com a qualidade do nosso novo playground, que incluímos brinquedos acessíveis para receber todos os perfis de crianças. Ou seja, todas as mudanças na praça favorecerão a integração e estimularão o convívio, o respeito às diferenças e a amizade, tendo como foco a total a segurança de todos que estiveram neste espaço”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Secretário

O secretário de Cultura, Mário Sumirê, explicou que além do novo playground, a pista de caminhada também foi pensada e está sendo disponibilizada para proporcionar mais uma opção para quem prefere se exercitar ao ar livre. “Um importante investimento para que os poaenses tenham a oportunidade de praticar atividades físicas com segurança. Em breve o local será aberto ao público e estamos aguardando a população para aproveitar este espaço que foi projetado com muito carinho”, disse.

Com a reabertura da Praça da Bíblia/Guido Guida no próximo dia 18, os poaenses poderão novamente utilizar o local diariamente. “A administração municipal tem priorizado melhorar o atendimento à população em todas às áreas. Fazer o munícipe poaense ter satisfação quanto aos serviços disponibilizados é a nossa meta”, completou Mário Sumirê.