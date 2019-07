Gian Lopes estuda meios para levar novas empresas a cidade

O prefeito de Poá, Gian Lopes, afirmou estar trabalhando em ações para trazer novas empresas para a cidade. O republicano divulgou a informação ao comentar o resultado positivo do município no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Para se ter ideia, a cidade acumulou, em maio, a geração de 572 postos de trabalho com carteira assinada. O cálculo é feito subtraindo o número de contrações e demissões na cidade.

Para Gian, o resultado põe a cidade em evidência positiva. Tal feito, de acordo com o prefeito, inclusive, o alegrou e deu esperança. "Estou muito feliz, porque nosso trabalho está gerando frutos. Buscar investimentos de empresas gera maior arrecadação para o município e também uma demanda maior de emprego, o que colabora muito para que Poá cresça e se desenvolva", disse.

Segundo a Prefeitura, a cidade recebeu sete empresas este ano. São elas: AlSaraiva (Habib's e Ragazzo), Shibata Supermercados, UNIP (Universidade Paulista), Box Brasil, Walim, Vale Mais Atacadista e Burger King.

O secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho de Poá, Ricardo Massa, reforçou que este é o momento para administração municipal buscar mais investimentos com diferentes empresários. "O mercado está voltando a crescer e estamos trabalhando para fortalecer relações com empresários e investidores. O nosso trabalho está com saldo positivo, que pode ser comprovado com a chegada das novas empresas e com a criação de novos postos", comentou o secretário.