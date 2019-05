Gian Lopes inaugura neste sábado escola municipal da Vila Perracine

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), inaugura neste sábado (11) a escola municipal Antonia Mello Regianni (Rua Teotônio Vilela - Vila Perracine), às 9 horas. A entrega é uma grande conquista no bairro e um avanço para Educação de Poá, já que a unidade de ensino pode ser considerada uma das mais bonitas do Alto Tietê. A escola vai atender aproximadamente 600 estudantes.

De acordo com o prefeito Gian Lopes, a obra tem mais de três mil metros quadrados de área construída, sendo que, além da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários masculino e feminino, a escola terá no piso térreo, sala de vídeo com palco, sala técnica e pátio coberto. No primeiro pavimento terá 11 salas de aula, sanitários masculino e feminino e brinquedoteca. Já o segundo pavimento contará com recepção, secretaria, almoxarifado, sala de professores, coordenação, direção, entre outros.

“Esta obra já está mudando a realidade da Vila Perracine. É uma das escolas mais bonitas do nosso município e da região, com toda estrutura necessária para oferecer uma educação de qualidade para nossos estudantes. Melhorar a Educação em Poá é o nosso compromisso e diversos outros projetos nesta área estão sendo colocados em prática na cidade”, explicou o prefeito

Gian Lopes.

Outros projetos

No final de dezembro de 2018, o prefeito iniciou as obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva com vestiários masculino e feminino e arquibancada para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José. Iniciou as obras para construção do novo prédio da Escola Municipal Estância Hidromineral, em uma área na Avenida Prefeito Jorge Francisco Correa Allen, na região central, no antigo salão de baile A.A. Poaense. E o prefeito Gian Lopes anunciou aquisição, por parte da Prefeitura de Poá, de um terreno na esquina da Avenida Lucas Nogueira Garcez e Rua Vitória Maluf, para construção da nova escola municipal Subhi Alexandre Maluf.

“Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Mas com muito trabalho a escola da Vila Monteiro já foi entregue para população poaense. Também entregaremos esta obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, completou Gian Lopes.