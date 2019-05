Gian Lopes inicia construção de praça no Jardim Emília em Poá

O prefeito Gian Lopes iniciou nesta quinta-feira (30) a construção de uma praça no Jardim Emília, em uma área na rua Piraquara com a rua Dom Pedro II. O local anteriormente era utilizado para o descarte ilegal de lixo, porém, agora passará a contar com Academia ao Ar Livre, quiosque, um lindo mirante, entre outros.

“Queremos entregar esta obra o mais rápido possível. A população gostou e também está elogiando o projeto apresentado. Vamos transformar essa área oferecendo um espaço estruturado para os moradores da região e visitantes”, disse o prefeito, ao lado de secretários, vereadores e moradores que acompanharam início das obras.

O secretário de Obras Públicas, Augusto de Jesus, explicou que esta área no Jardim Emília há anos era motivo de preocupação para população e agora será um novo espaço de lazer e diversão para os moradores.

“Estamos atendendo mais uma solicitação. Reforço que trabalhamos para solucionar as demandas dos poaenses e ficamos muito felizes de agora trazer as melhorias necessárias a este local no Jardim Emília, que terá uma ótima estrutura para população”.

Acompanharam o início das obras o chefe de Gabinete, Rogério Tarento e os secretários municipais de Governo, Fernando Miranda, de Transportes, Wilson Lopes, de Turismo, Lauriston Barros, de Assistência, Edevaldo Gonçalves, de Indústria, Ricardo Massa, de Cultura, Mário Sumirê e de Educação, Humberto Martins e os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Lázaro Borges e Deneval Dias, entre outras autoridades e lideranças locais.

Tereza Palma

No final de abril, o prefeito de Poá, Gian Lopes, também iniciou a revitalização completa da Praça Lourdes Maria de Jesus Santos, no Jardim Tereza Palma. Em breve o local contará com pista de caminhada e ciclismo, campo de futebol society com grama sintética, melhoria da pista de skate, playground com brinquedos modernos, áreas de convivência e exercícios, estacionamento, iluminação de LED, ponto de monitoramento para segurança e diversos projetos esportivos serão realizados no local.

“Estamos realizando em toda cidade um forte trabalho de revitalização, com diversos bairros sendo contemplados. Poá é um verdadeiro canteiro de obras”, completou o prefeito Gian Lopes.