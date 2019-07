Gian Lopes prestigia entrega de Título de Cidadão ao Dr. Eliardo

O prefeito de Poá, Gian Lopes, prestigiou na sexta-feira (28), na Câmara de Poá, o evento que concedeu o Título de Cidadão Honorário ao delegado de polícia, Dr. Eliardo Amoroso Jordão, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados ao município. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Willian Ferrari, de acordo com o Decreto Legislativo nº 001/2019. A atividade também contou com a presença do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vereadores e secretários municipais.

“O delegado Dr. Eliardo Amoroso Jordão tem realizado um importante trabalho na cidade e por isso merece esse reconhecimento. Parabenizo ele pelo Título de Cidadão Honorário e tenho certeza que continuaremos realizando ações conjuntas visando melhorar os índices criminais em nosso município”, comentou o prefeito Gian Lopes.



Nascido em 14 de agosto de 1979 em Ribeirão Pires, Dr. Eliardo Amoroso Jordão é filho de comerciantes. Sempre ajudou os pais no comércio, no período em que não estava na escola, atendendo aos “fregueses” e arrumando as prateleiras.



Cursou o Ensino Fundamental em uma Escola Municipal e o Ensino Médio em Escola Estadual. Sempre sentiu vontade de ser Policial Civil, por tal motivo cursou Direito na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), onde se formou com méritos e posteriormente tornou-se professor universitário.



Mas o seu objetivo era o concurso para ingresso na carreira de delegado de Polícia, em que foi aprovado em 2008. Desde então, foi plantonista nas cidades de Itaquaquecetuba, Poá, e por um breve período Suzano e Ferraz de Vasconcelos.



Em 2016, já exercendo a função de delegado assistente da Delegacia Central de Itaquaquecetuba, acumulou interinamente a função de Titular do 1º Distrito Policial também em Itaquaquecetuba e a titularidade da Delegacia de Homicídios da região durante um longo período, e, em seguida, passou a responder como delegado Titular do 1º DP de Itaquaquecetuba efetivamente.



Foi promovido de Classe por merecimento em Setembro de 2018 e, em janeiro de 2019 foi convidado para assumir a titularidade da Delegacia de Polícia de Poá. Na vida funcional, o Dr. Eliardo, como é conhecido, atuou em inúmeros casos importantes. Destaca-se ainda nas causas sociais, principalmente nos trabalhos voltados às crianças carentes.