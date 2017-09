Gian Lopes se reúne com Temer para debater futuro do hospital

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), se reúne nesta quinta-feira (28), às 11 horas, com o presidente Michel Temer (PMDB). A reunião acontece no Palácio do Planalto, em Brasília, e vai debater a queda de arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) e o futuro do Hospital Municipal Guido Guida, que pode fechar as portas.

A informação foi passada pela assessoria de imprensa do deputado federal Roberto de Lucena (PV), na noite de ontem. Segundo nota enviada, o presidente da República convocou uma reunião para debater a mudança na lei do ISS, que pode tirar R$ 140 milhões por ano da cidade. O deputado também participará da reunião.

“A expectativa é que haja uma forma de compensação transitória para que o município se adapte a nova realidade da arrecadação pública. A reunião demonstra a força da região do Alto Tietê e o poder de articulação do deputado Lucena, que conseguiu um espaço na agenda do Presidente em menos de uma semana após seu discurso no Plenário da Câmara dos Deputados exigindo atenção a situação do município”, disse em nota.

Em junho deste ano, o prefeito de Poá se reuniu, em Brasília, com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) para buscar alternativas para o problema. Na ocasião, ele protocolou no Gabinete Pessoal da Presidência da República um pedido de extensão de prazo mínimo de 36 meses para regulamentação da lei do ISS.

Além de Temer, Gian Lopes solicitou apoio ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) na manutenção do hospital municipal.