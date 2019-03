Gian recebe cônsul da Bélgica e abre diálogo para parcerias

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu na manhã desta terça-feira (12), no Gabinete, o cônsul geral da Bélgica em São Paulo, Charles Delogne. A visita teve como objetivo estreitar os laços de amizade e abrir perspectivas de futuras parcerias com o país europeu, principalmente no evento "Workchoc - Loucos por Chocolate", que terá sua terceira edição no mês de julho. Também participaram da reunião o secretário interino de Turismo, Lauriston Barros e Durval Parreira, da Associação Compasso.

"A conversa com o cônsul geral, Charles Delogne, foi muito importante. Apresentamos as características gerais da nossa cidade e o cônsul se comprometeu em participar no mês de julho do nosso Workchoc, um evento que vem crescendo a cada ano, atraindo investidores e fomentando o Turismo da nossa cidade", explicou o prefeito Gian Lopes.

O cônsul geral da Bélgica, Charles Delogne, disse ser importante estabelecer relações com municípios brasileiros para fomentar um intercâmbio com a Bélgica. "O objetivo da reunião hoje é conhecer mais a cidade e se colocar à disposição para futuras parcerias, principalmente no festival de chocolate".

A administração municipal tem atacado em diferentes frentes para trazer novos investidores para o município. O prefeito Gian Lopes, o vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, e secretários municipais têm conversado com empresários e representantes de diferentes órgãos, para impulsionar o desenvolvimento econômico do município.

"Buscar investimentos de empresas gera maior arrecadação para o município e também uma demanda maior de empregos, o que colabora muito para que Poá cresça e se desenvolva", comentou o prefeito Gian Lopes.

WorkChoc

A Praça da Bíblia já recebeu duas edições do "Workchoc - Loucos por Chocolate". O evento foi um sucesso de público e principalmente pelas aulas show, divididas em cursos como: Entrement, Naked Cake, Decoração Cromus, Macarons, Bolos Decorados, Técnicas de Chocolate, Torta de Mono Porções Diet e Panetone Trufado, todas ministradas por grandes chefs de cozinha.

O evento foi uma realização da Secretaria de Turismo em parceria com a Associação Compasso, e teve como finalidade promover e integrar os produtores de chocolate do Alto Tietê e Grande São Paulo, assim, atraindo turistas e investidores, para estimular o potencial turístico do município. Em 2019, o "Workchoc - Loucos por Chocolate" será realizado entre os dias 5 e 9 de julho.