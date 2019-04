Glorifica Poá acontece neste sábado na Praça de Eventos

No próximo sábado (27), a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza o evento “Glorifica Poá”. A abertura do evento, com entrada franca, será às 10 horas, na Praça de Eventos e contará com shows de grandes artistas do mundo gospel como: Fernanda Brum, Regis Danese e Anderson Freire.

“O ‘Glorifica Poá’ será um evento gospel que tem como objetivo entreter os jovens com boa música e oportunidades de conhecimento sociocultural, por meio de uma grande celebração que reunirá muitas pessoas independentemente de denominações”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O secretário de Cultura, Mário Sumirê, disse que a programação contará com a abertura às 10 horas, com a participação de autoridades religiosas e convidados, apresentações de corais e bandas gospel da cidade e região, celebrações e os grandes artistas do mundo gospel. “Com a realização do “Glorifica Poá”, a cidade estará recebendo um grande número de turistas que estarão fomentando o nosso comércio, gerando renda, emprego e desenvolvimento”.

Programação:

10h - Abertura

11h - Culto de Adoração

14h - Apresentação de Corais

16h - Cantores Locais

17h - Fernanda Brum

19h - Regis Danese

21h - Anderson Freire