Governo de SP amplia atendimento do Bom Prato no feriado do Dia do Trabalho

O Governo de SP irá abrir 31 unidades do Bom Prato no feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio. Com isso, a população em situação de vulnerabilidade terá mais acesso à alimentação de qualidade e a preços acessíveis. Até o feriado de Tiradentes, 21 unidades abriam aos feriados.

A ampliação do atendimento do programa faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para combater a fome e a insegurança alimentar em São Paulo.

Na capital estarão os Bom Pratos da 25 de Março, Campos Elíseos (Rua Mauá, 66 e Praça da República), Brás, Guaianases, Itaquera, Lapa, São Mateus, Capão Redondo, Santo Amaro, Limão, Santana, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha. Juntas, as unidades servem cerca de 30 mil refeições por dia.

Já na Grande São Paulo, as unidades de São Bernardo do Campo I, Santo André I, Diadema, Cotia, Francisco Morato, Osasco, Mogi das Cruzes I, Suzano, Carapicuíba e Guarulhos funcionarão no feriado. No interior e litoral, as cidades de Rio Claro, Taubaté, Bauru, Campinas, Jacareí, Franca, São José dos Campos e Santos I estarão com os restaurantes abertos.

Nos finais de semana e feriados, as unidades servirão as refeições no formato de marmitex.

Horários de funcionamento:

– 7h – Café da Manhã

– 10h30 – Almoço prioritário para idosos

– 11h – Almoço

– 17h – Jantar

Confira os endereços dos restaurantes no link:

https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/