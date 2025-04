Governo de SP entrega sirene em áreas de risco na Grande SP

O Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil, está reforçando o sistema de alertas em áreas vulneráveis com a instalação de novas sirenes em municípios da Região Metropolitana e do interior paulista. Ao todo, serão quatro equipamentos, com investimento total de R$ 1,5 milhão.

Ferraz de Vasconcelos, na Grande SP, será o primeiro município a receber a nova sirene, com entrega na próxima terça-feira (22). Equipes da Defesa Civil estarão no local, onde a população participa de um treinamento e simulado para acionamento da sirene, quando necessário.

A cidade de Francisco Morato, também na Grande São Paulo, contará com um equipamento do mesmo tipo, com entrega prevista para maio deste ano.

Esses dispositivos são voltados especialmente para o alerta à população em áreas de risco de deslizamento, sendo acionados em caso de necessidade de evacuação imediata.

Além das sirenes para deslizamento, outras duas cidades do interior – Capivari e São Luiz do Paraitinga – receberão sirenes com sistema de telemetria de rios, em uma parceria com a SP Águas. Esses equipamentos são direcionados à prevenção de desastres relacionados a cheia dos rios, permitindo o monitoramento em tempo real do nível da água e o acionamento automático de alertas em caso de emergência, permitindo, inclusive, a evacuação da população que estiver na área sujeita à inundação.

A entrega da sirene de São Luiz do Paraitinga está marcada para o dia 26 de abril, data em que o sistema será inaugurado oficialmente.

Essas ações se somam ao esforço contínuo do Estado em fortalecer a cultura de prevenção. Atualmente, São Paulo já conta com 3 sirenes sonoras instaladas em áreas de risco, distribuídas nos municípios de Franco da Rocha, São Sebastião e Guarujá. O sistema integra o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) para chuvas intensas, utilizado em regiões com histórico de deslizamentos e inundações.

O objetivo das novas instalações é ampliar a cobertura e garantir que a população receba os alertas de forma rápida e eficiente, contribuindo para a preservação de vidas.