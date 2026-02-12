Governo de SP lança Feira de Empregos do Fundo Social com mais de 2 mil vagas

O governador Tarcísio de Freitas e a primeira-dama Cristiane Freitas lançaram nesta quinta-feira (12), no Palácio dos Bandeirantes, a 1ª Feira de Empregos do Fundo Social. A iniciativa oferece mais de 2 mil oportunidades reunidas em programas estaduais e setor privado a alunos capacitados pelo Fundo Social. No Alto Tietê, foram 366 formandos pelo Caminho da Capacitação.

A feira foi lançada durante a formatura de 2,2 mil alunos atendidos gratuitamente pelos programas de capacitação do Fundo Social. Os cursos são oferecidos pelo programa itinerante Caminho da Capacitação e pelas Escolas de Qualificação Profissional. No Alto Tietê, foram 366 formandos pelo Caminho da Capacitação, sendo 47 de Mogi das Cruzes, 41 de Arujá, 28 de Biritiba Mirim, 71 Guararema, 16 de Ferraz de Vasconcelos, 26 de Itapevi, 39 de Poá, 61 de Suzano e 37 em Itaquaquecetuba.



“O caminho da capacitação é o caminho que eu e a Cristiane também acreditamos. É o caminho que estabelece uma ponte para a prosperidade e para as vocações. Aqui tem muita gente vocacionada, gente que está descobrindo sua vocação, e eu tenho certeza que vai prosperar, trabalhar e produzir seus frutos”, disse o governador.

A Feira de Empregos reúne programas como SuperAção SP, Trampolim, Banco do Povo e Empreendedor Artesão, além de estandes do setor privados, com destaque para os setores de beleza e bem-estar.

As iniciativas estaduais viabilizam acesso a linhas de crédito produtivo, orientações profissionais, alternativas de geração de renda e 2.015 vagas para o mercado de trabalho, além das oportunidades oferecidas pelas empresas participantes.

Para Cristiane Freitas, a iniciativa representa um passo a mais nas políticas de qualificação ao reunir, em um mesmo espaço, formação e acesso a oportunidades. Assim, o Estado ajuda a garantir que os certificados se transformem em oportunidades concretas para os alunos no mundo do trabalho.

“Nós temos muitos projetos no Fundo Social, mas o carro-chefe é a capacitação. Hoje nós tivemos nossa primeira Feira de Empregos porque a gente tenta fazer não só os cursos de qualificação, mas também abrir a porta da empregabilidade. Cada um de vocês é capaz de chegar aonde vocês quiserem e desejo a cada um sucesso e prosperidade”, afirmou a primeira-dama.

A formatura reuniu alunos de nove Praças da Cidadania, seis Centros de Integração da Cidadania (CICs) e das carretas-escola que percorreram 30 municípios da Grande São Paulo e regiões do entorno levando inclusão social e novas oportunidades de renda.

Escola de Qualificação Profissional

Nesta iniciativa, o Fundo Social oferece cursos gratuitos que ampliam a autonomia e geram renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As aulas acontecem nas Praças da Cidadania, Centros de Integração da Cidadania (CICs) e entidades conveniadas.

As Escolas de Qualificação Profissional funcionam na capital e em municípios parceiros. As modalidades incluem Moda, Beleza, Gastronomia, Informática, Construção Civil e Administração, com duração de uma a quatro semanas. Em 2025, mais de 1,2 mil pessoas já foram certificadas, ampliando suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Caminho da Capacitação

Com carretas adaptadas como salas de aula itinerantes, o Fundo Social leva formação profissional a diferentes regiões do estado. Integrado ao SuperAção SP, o Caminho da Capacitação é uma das iniciativas do Governo do Estado para retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026, já percorreu 194 municípios e qualificou mais de 8,7 mil pessoas.

Inscrições

Todos os cursos das Escolas de Qualificação Profissional e do Caminho da Capacitação oferecem certificação oficial. As inscrições podem ser feitas pelo formulário eletrônico disponível em www.cursofussp.sp.gov.br.