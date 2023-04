Gravação de videoclipe de Mc Paiva termina na delegacia em Mogi

A gravação de um videoclipe do Mc Paiva terminou na delegacia na noite desta quinta-feira (13) em Mogi das Cruzes. Vídeos dele e de outros homens que participavam da gravação viralizaram nas redes sociais.

A ocorrência aconteceu na Avenida Fumio Horii, antiga Avenida das Orquídeas. Policiais militares receberam uma denuncia via 190 no início da noite, informando que homens estavam fortemente armados pelo local.

Os militares se aproximaram de um carro de luxo, um Hyundai Santa Fé, e avistaram um dos homens do lado de fora, com uma réplica de fuzil na mão. Os policiais, então, pediram para que todos descessem, largassem as armas e deitassem no chão.

Os homens disseram que as armas eram falsas, de airsoft. Eles colocaram fita isolante na ponta, para cobrir o bico laranja das armas.

Todos os envolvidos foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Mogi e tiveram que explicar a situação. Inclusive, o próprio Mc Paiva gravou stories e colocou em suas redes sociais mostrando as armas de mentira e, depois, chegando na delegacia para explicar o ocorrido.

As armas de airsoft foram apreendidas: quatro réplicas de fuzil. Além disso, também foram apreendidos um rádio transmissor, uma máscara de palhaço e uma touca balaclava.

O Mc Paiva e os demais homens envolvidos na gravação do clipe foram liberados. Um Boletim de Ocorrência como "não criminal" foi registrado pela Polícia Civil.

Pelas redes sociais, o Mc Davi Paiva se posicionou dizendo que foi à delegacia explicar que "era só um videoclipe mesmo", disse Mc em stories do Instagram.