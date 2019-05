Guardas municipais de Poá ministram palestra sobre 'Violência contra a mulher' em escola estadual

Os guardas civis municipais (GCMs) Luiz, Kelly e Aline estiveram nessa quinta-feira, 30, na Escola Estadual (E.E) Américo Franco, no Jardim São José, em Poá, e ministraram palestra para os estudantes com o tema: Violência contra a mulher. Essa é segunda unidade de ensino atendida pela equipe. No início de maio, os guardas já haviam participado de atividade na escola Professora Helena Loureiro Rossi, no Jardim Nova Poá, contra o feminicídio.



A equipe faz parte da Patrulha Maria da Penha, que realiza um trabalho de ronda e vigilância das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e que tenham medida protetiva concedida pelo Poder Judiciário.



O secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, explicou ser muito importante todas as pessoas conhecerem todos os mecanismos de segurança que estão à disposição das mulheres. “A Patrulha Maria da Penha é formada por Guardas Municipais e eles realizam um trabalho de caráter preventivo e ostensivo, direcionado ao acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e à fiscalização do cumprimento das Medidas Protetivas”.



Mais informações sobre as atividades da Patrulha Maria da Penha podem ser obtidas no telefone: (11) 4639-2044.