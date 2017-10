Habitação de Poá realiza cadastro de moradores da Vila Eureka

A Secretaria de Habitação de Poá realiza no próximo sábado (28), das 10 às 15 horas, na Vila Eureka (Calmon Viana), um plantão de informações e entrega de documentação para cadastro das pessoas que precisam passar pela legalização de áreas irregulares por meio dos programas municipal “Regulariza Poá” e estadual “Cidade Legal”.

Regularização de áreas da cidade é uma política pública defendida pela administração municipal, já que é uma forma de assegurar o direito à cidade e a plenitude da cidadania dos moradores.

Segundo o secretário de Habitação, Rogério Tarento, sua equipe estará na Igreja Brasil para Cristo (Rua Teresa, 192) e um trabalho de divulgação já foi iniciado no bairro. “Nesta região são 862 lotes de terrenos que serão legalizados. Após essa ação e a entrega das respectivas documentações, será encaminhado o projeto de regularização ao Cartório para abertura das matrículas e posterior entrega dos títulos de propriedade”, explicou.

Tarento acrescentou que é muito importante uma grande adesão no sábado. “Estimamos que no primeiro semestre de 2018 vamos conseguir fazer a entrega dos títulos. Por isso as pessoas precisam comparecer no sábado para tirar dúvidas e se informar sobre qual documentação é necessária e dever ser entregue na Secretaria de Habitação”.

Regulariza Poá

O programa municipal “Regulariza Poá” foi lançando em maio com o objetivo de agilizar o andamento de processos para legalização de áreas irregulares em Poá. A regularização na cidade é uma política pública defendida pela nova gestão, já que é uma forma de assegurar o direito à cidade e a plenitude da cidadania dos moradores.

“Ou seja, a regularização consiste em um conjunto de medidas para garantir o direito à moradia. Não é algo simples, porém o prefeito Gian Lopes determinou que a nossa equipe realize um trabalho para contemplar o máximo possível de áreas e vamos acelerar os processos”, reforçou Tarento.