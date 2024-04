Homicídios caem 33% no 1º trimestre com 18 pessoas assassinadas no Alto Tietê

O Alto Tietê registrou queda de 33,33% no número de homicídios no primeiro trimestre quando comparado ao mesmo período de 2022. (Veja na tabela no fim da reportagem)

Nos três primeiros meses desse ano foram 18 vítimas, enquanto ano passado foram 27.

Somente nos dados de março, a região também registra queda, de 58,3%, passando de 12 para cinco.

Cidades

Nos dados comparando os trimestres, apenas Mogi teve aumento de homicídios.

A cidade cresceu em 20% o número de mortes, passando de cinco para seis. Mas nos dados de março, os números caíram de três para um.

Outras cinco das dez cidades da região tiveram queda nos números. A maior queda percentual foi em Suzano, que caiu 57%, passando de sete para três. Em março a cidade registrou queda de duas vítimas para zero.

Ferraz também teve queda, passando de cinco para três mortes, o que representa redução de 40%. Somente em março a queda foi de duas mortes para uma.

Guararema também registrou queda de um para zero. Assim como Santa Isabel.

Poá teve queda de duas mortes para uma.

Outras quatro cidades mantiveram os mesmos números nos dois trimestres.

Arujá, Biritiba e Salesópolis mantiveram em zero nos dois períodos.

Em Itaquá foram seis mortes neste ano e no ano passado.