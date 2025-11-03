Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 03 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Homicídios no Alto Tietê crescem 36% com 78 assassinatos em 2025

Dados da SSP apontam para apenas seis vítimas em setembro, mas no ano são 78 assassinatos

03 novembro 2025 - 15h26Por Fernando Barreto - da Região
Homicídios no Alto Tietê crescem 36% com 78 assassinatos em 2025Homicídios no Alto Tietê crescem 36% com 78 assassinatos em 2025 - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O Alto Tietê registrou seis homicídios em setembro e com isso atingiu 78 assassinatos nesses 9 meses do ano. O número representa um crescimento de 36% quando comparado aos números de 2024, quando a região registrou 57 mortes.

Os dados são da SSP e foram divulgados nesta semana. 

Se considerar apenas os últimos dados divulgados, a região teve o mês de setembro menos violento dos últimos quatro anos, registrando seis vítimas, enquanto ano passado foram nove, nove em 2023 e dez em 2022.

Cidades

Das dez cidades do Alto Tietê, três tiveram redução nos números no ano, um manteve e seis registraram aumento.

Arujá, Biritiba e Ferraz registraram queda. Arujá teve um homicídio neste período do ano passado e zero até o momento. Biritiba caiu de dois para uma morte. E Ferraz caiu de oito para seis.

Guararema não teve mortes ano passado e em 2025.

Entre as cidades com crescimento, o maior salto foi em Santa Isabel e Suzano, com 200% cada. Santa Isabel passou de um para três mortes. E Suzano passou de oito para 24 mortes.

Mogi teve crescimento de 15,3%, passando de 13 para 15 mortes. E Itaquá saltou 17%, passando de 17 para 20 assassinatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sebrae-SP oferece curso gratuito para MEIs de alimentação no Alto Tietê 
Região

Sebrae-SP oferece curso gratuito para MEIs de alimentação no Alto Tietê 

Fundo Social realiza distribuição de roupas e cestas básicas em Ferraz
Região

Fundo Social realiza distribuição de roupas e cestas básicas em Ferraz

Pesquisa traz as cidades mais rurais e as mais urbanizadas
Região

Pesquisa traz as cidades mais rurais e as mais urbanizadas

Frequência a bares cai 30% após casos de intoxicação por metanol
Região

Frequência a bares cai 30% após casos de intoxicação por metanol

Prefeitura de Arujá fala em 'inconformismo' e vai entrar com recurso contra decisão do TJ-SP
Região

Prefeitura de Arujá fala em 'inconformismo' e vai entrar com recurso contra decisão do TJ-SP

TJ-SP emite efeito suspensivo e retoma cobrança de pedágio em Arujá
Região

TJ-SP emite efeito suspensivo e retoma cobrança de pedágio em Arujá