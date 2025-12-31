Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 30/12/2025
Homicídios no Alto Tietê crescem 38% com 94 assassinatos entre janeiro e novembro

Dados da SSP foram divulgados nesta terça-feira e apontam para crescimento quando comparado ao mesmo período de 2024

30 dezembro 2025 - 18h50Por Fernando Barreto - da Região
Homicídios no Alto Tietê crescem 38% com 94 assassinatos entre janeiro e novembroHomicídios no Alto Tietê crescem 38% com 94 assassinatos entre janeiro e novembro - (Foto: Daniel Marques/Arquivo DS)

O número de assassinatos no Alto Tietê cresceu 38% entre janeiro e novembro deste ano quando comparado ao mesmo período de 2024, conforme dados da SSP divulgados nesta terça-feira. Neste ano foram 94 homicídios enquanto nos onze meses do ano passado foram 68.

Das dez cidades da região, três tiveram redução nos assassinatos e sete tiveram aumento.

Queda

Arujá e Biritiba Mirim registraram queda de 50%, passando de quatro para duas e duas para uma vítima, respectivamente.

Ferraz também registrou queda, de 22%, passando de nove para sete homicídios.

Aumento

O maior aumento percentual foi em Santa Isabel, que saltou 200%, passando de um para três assassinatos.

Suzano aparece em seguida, com crescimento de 150%, passando de dez para 25 homicídios no período.

Fecham a lista das cinco principais, Itaquá (23,8%), Mogi (35,7%) e Poá (33,3%).

 

