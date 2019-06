Hospitais e postos de saúde do Alto Tietê são fiscalizados pelo Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) realizou nessa terça-feira, 25, uma vistoria surpresa em hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS's), Unidades de Pronto Atendimento (UPA's) e em Prontos-Socorros no território de cinco cidades do Alto Tietê. Os alvos da ação foram Ferraz de Vasconcelos (Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho); Itaquaquecetuba (Centro de Saúde 24 Horas e Upa Sadako Sedoguti); Poá (Hospital Dr. Guido Guiga); Mogi das Cruzes (Hospital Municipal de Brás Cubas e Upa Corasi Alves de Andrade); e Suzano (PA de Palmeiras e no Pronto-Socorro da Santa Casa de Suzano).

O objetivo do TCE-SP foi o de verificar as condições dos serviços oferecidos à população nos prédios hospitalares. No estado, os fiscais verificaram 300 unidades de saúde localizadas no interior, litoral e região metropolitana.

Almoxarifados e estoques de medicamentos, condições dos aparelhos, equipamentos e salas, presença efetiva de médicos e servidos, itens de segurança, atuação de empresas teiceirizadas, além da qualidade do atendimento e grau de satisfação dos usuários foram os principais pontos analisados.

Os dados detalhados da região devem ser divulgados nos próximos dias. Ao DS, a assessoria de imprensa do órgão fiscalizador comentou que técnicos estão segmentando apontamento apresentado durante a vistoria surpresa.

Estado