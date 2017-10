Hospital Luzia de Pinho Melo promove semana especial de atividades durante o Outubro Rosa

O Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo promoverá uma série de atividades especiais entre os dias 16 e 21 de outubro, em homenagem à campanha Outubro Rosa.Uma das iniciativas é a parceria com a ONG Cabelegria. O veículo móvel da ONG, equipado como salão de beleza, receberá doações de cabelo e entrega de perucas a pacientes que passam por tratamento quimioterápico. Pacientes em atendimento ambulatorial em serviços públicos de saúde interessados também devem apresentar o cartão SUS, laudo médico atualizado (com validade de até 5 meses), RG e comprovante de tratamento (agendamento da sessão de quimioterapia, por exemplo). O veículo permanecerá no estacionamento do hospital entre 16 e 21 de outubro, funcionando das 08h às 17h.

É importante ressaltar que não será possível realizar o corte no veículo, mas os interessados podem comparecer e doar mechas com 20 cm, no mínimo. É fundamental que o cabelo esteja completamente seco e serão aceitos também fios com química ou coloração. A orientação é amarrar a mecha e acondicionar em saco plástico. As doações também podem ser enviadas pelos Correios (endereço no final do texto). Os(as) doador(as) recebem um certificado e, por isso, é importante colocar, em papel, nome completo, número do CPF e endereço com CEP.

Já no dia 17 de outubro, foram programadas palestras no HCLPM, sobre prevenção ao câncer de mama e como realizar o autoexame. A semana contará também com a apresentação do coral do Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (CECAN), no dia 19. As iniciativas são destinadas a pacientes, acompanhantes e colaboradores do hospital.

“Queremos chamar a atenção da população para este tema por meio destas ações, reforçando a autoestima de quem está em tratamento e informando a população, em especial as mulheres, sobre a prevenção e tratamento da doença”, afirma João Luiz de Miranda Rocha, diretor técnico do Luzia de Pinho Melo.

O Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo fica na Rua Manoel de Oliveira, S/N - Vila Mogilar, em Mogi das Cruzes.