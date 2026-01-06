Hospital Municipal de Mogi está entre os 9 melhores hospitais municipais do Estado

O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Prefeito Waldemar Costa Filho, em Braz Cubas, está entre os nove melhores hospitais municipais do Estado de São Paulo, em um universo de 171 unidades municipais. Conforme pesquisa, divulgada pela Folha de S. Paulo, a unidade também foi classificada entre as 30 do Estado de São Paulo e as 100 do país.

Para a prefeita Mara Bertaiolli, o reconhecimento nacional confirma o compromisso da gestão com a qualidade, segurança e eficiência no atendimento aos pacientes. "Estar entre os 9 hospitais municipais melhor avaliados nos dá a certeza de que estamos no caminho certo e que Saúde é investimento todos os dias", destaca ela, salientando que a pesquisa foi publicada nesta sexta-feira (02/01/2026) na coluna da jornalista Mônica Bergamo da Folha de S. Paulo. "Mais uma vez, Mogi volta a ser notícia nacional com boas práticas de gestão", destaca a prefeita.

Inaugurado em 14 de junho de 2014, quando o atual vice-prefeito Téo Cusatis era secretário municipal de Saúde, o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes oferece atendimento a crianças e adultos, com destaque para o Pronto Atendimento Infantil 24 horas, além de pediatria e ginecologia especializada.

“A implantação do Hospital Municipal foi a realização de um sonho de décadas dos moradores de Mogi das Cruzes e um marco dentro da Rede Municipal de Saúde. Neste ano, retomamos uma série de ações, que visam a excelência e a resolutividade nos atendimentos porque a retomada da qualidade da saúde é uma das metas da nossa gestão", destaca o vice-prefeito, citando como exemplo a retomada da Coordenadoria de Gerência Hospitalar (COGERH), composta por funcionários concursados, que voltam a atuar na unidade de saúde para aprimorar o fluxo hospitalar e de atendimentos, fortalecer a análise e fiscalização da gestão hospitalar e garantir mais transparência e qualidade nos serviços.

A unidade conta com 69 leitos de internação, sendo 10 de observação (Pronto Atendimento Infantil), 4 de emergência e 10 de UTI adulto, realiza cerca de 76 mil consultas e atendimentos, 270 mil exames e procedimentos, 3,9 mil cirurgias e aproximadamente 7,2 mil internações anuais, consolidando-se como referência em saúde pública, como mostra a pesquisa do do Ibross em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), além do Instituto Ética Saúde (IES), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).



"Muito mais que números, o que buscamos é qualidade, acolhimento e respeito aos pacientes. Quem procura uma unidade de saúde precisa ser recebido como alguém da família da gente, com cuidado e carinho e isso faz toda a diferença", ressalta Mara Bertaiolli.

Estudo

O estudo reúne hospitais com atendimento realizado exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e servirá de base para a escolha dos 10 melhores hospitais públicos do país, que serão anunciados em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.

O Estado de São Paulo lidera o ranking nacional, concentrando 30 das 100 melhores unidades públicas do país. No ranking dos hospitais paulistas, nove são municipais, incluindo o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, sendo que o Estado possui 171 unidades municipais, segundo o Painel de Saúde do Tribunal de Contas do Estado.

Em seguida aparece o estado de Goiás, com 10% dos hospitais selecionados. Pará e Santa Catarina representam 7% cada, enquanto Pernambuco e Rio de Janeiro somam 6% cada. Paraná responde por 5%, e Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão e Minas Gerais aparecem com participações entre 2% e 3%.

Entre os hospitais paulistas listados estão referências como o Centro de Referência da Saúde da Mulher, na Capital Paulista, o Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, o Hospital da Mulher, em São Bernardo do Campo, além do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

A lista considera hospitais públicos administrados pelos governos federal, estadual ou municipal, com atendimento exclusivo pelo SUS, sem vínculo com operadoras privadas. Foram incluídos hospitais gerais — adultos ou pediátricos — e unidades especializadas em áreas como ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade, com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não integraram a seleção.

Para a definição dos finalistas, foram analisados critérios como nível de acreditação hospitalar, taxas de ocupação e de mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de permanência dos pacientes internados.