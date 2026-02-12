Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quinta 12 de fevereiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
IA e análise de dados impulsionam prospecção ativa e acabam com achismo nas vendas brasileiras

Análises mapeiam perfil do consumidor para prospecção humana

12 fevereiro 2026 - 18h35Por Da reportagem local
Análises mapeiam perfil do consumidor para prospecção humanaAnálises mapeiam perfil do consumidor para prospecção humana - (Foto: Divulgação)

Apesar da fama da Inteligência Artificial, muitas empresas brasileiras ainda a utilizam apenas para criar textos, vídeos e chatbots, ignorando seu potencial na análise de dados. Em 2024, 73% das PMEs estavam estagnadas (FGV IBRE), com falta de clientes como fator central, enquanto entre MEIs três em cada dez fecham em cinco anos, segundo a pesquisa Sobrevivência de Empresas (2020).

"A grande verdade é que muitas empresas ainda não adotaram a cultura de prospecção ativa e continuam esperando o cliente bater à porta. Num mundo onde o consumidor mudou completamente os hábitos — comprando de comida a carros, ou até alugando casas na Disney por apps —, insistir nas práticas do século passado é um erro grave", afirma Wanderson Leite, especialista em estratégia e inteligência de dados, fundador e CEO da Prospecta Obras — rede pioneira fundada em 2008 que revolucionou a construção civil como a maior plataforma brasileira de mapeamento de obras em andamento, fornecendo dados estratégicos para captação ativa de clientes.

Segundo Wanderson Leite, a análise de dados permite que o vendedor (ou SDR) perca menos tempo, focando em locais com reais chances de vendas e evitando o "efeito manada" de seguir concorrentes por achismo. O especialista destaca que a tecnologia traça perfis detalhados de clientes, cruzando dados para abordagens personalizadas com objeções previstas. Essa visão estratégica elimina decisões baseadas em palpites e favorece fechamentos mais rápidos.

"A IA humaniza o atendimento ao entregar insights profundos sobre o cliente antes do contato, evitando chatbots frios que fazem o consumidor desistir da compra. Empresas que rejeitaram nosso plano de análise de dados hoje nos procuram ativamente. O mercado investe bilhões em IA. Seria subestimar demais o potencial da tecnologia acreditar que este investimento é somente para gerar textos e vídeos — não. Este investimento é para algo muito maior. A IA e a análise de dados auxiliam na tomada de decisões assertivas, e isto gera resultados reais", afirma Wanderson Leite.

De acordo com a Statista, plataforma alemã líder mundial em estatísticas e inteligência de mercado, o mercado de IA atingirá US$ 1,8 trilhão até 2030. Segundo Wanderson Leite, PMEs precisam compreender que a análise de dados e IA são essenciais para se destacarem em um mercado voraz, no qual competem entre si, contra grandes plataformas e a própria internet — que elimina limites geográficos para o consumidor. "Sem prospecção ativa e inteligência estratégica, elas continuarão esperando clientes que nunca chegam", conclui.

 

