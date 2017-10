Indústria tem melhor setembro desde 2012 com 200 contratações

O nível de emprego industrial no Alto Tietê registrou alta de 0,32% no mês de setembro, o que significou um aumento de aproximadamente 200 postos de trabalho, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Com isso, a região contabiliza sete meses consecutivos de resultados positivos, com um acumulado de 1,51% e a criação de 900 empregos.

A indústria registrou o melhor setembro desde 2012, quando a região criou 350 empregos. Desde então, o desempenho veio na decrescente até atingir -650, que foi o saldo de setembro do ano passado - auge da crise econômica. Neste ano, desde março, o nível de emprego industrial dá sinais de recuperação, com variação acima da média estadual. No último mês, por exemplo, o Estado contabilizou um índice de 0,08%, enquanto o do Alto Tietê foi de 0,32% - o 11º no ranking das 36 regiões industriais de São Paulo.

"Os indicadores mostram que a economia brasileira reagiu e que caminhamos para deixar mais uma crise para trás. Embora ainda falta muito para um crescimento efetivo, essa reação tem contribuído para a retomada da confiança dos investidores, que é fundamental para os negócios", avalia José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.

"As expectativas para esse último trimestre do ano são positivas e o desempenho nesse período será o grande termômetro para o que será o ano de 2018", acrescenta.

Em setembro, o nível de emprego industrial na Diretoria do Ciesp Alto Tietê - foi influenciado pelas variações positivas de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos (2,52%); Veículos Automotores e Autopeças (0,99%); Produtos Alimentícios (0,39%) e Celulose, Papel e Produtos de Papel (0,86%), que foram os setores que mais influenciaram o cálculo do indicador total da região.

A Diretoria Alto Tietê do Ciesp representa oito municípios: Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano. A região conta com aproximadamente duas mil indústrias.

Quando comparados os meses de setembro dos anos de 2016 e 2017, o cenário atual é melhor na região, pois em setembro do ano passado o resultado foi negativo em 1,08%.