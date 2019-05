Indústria do Alto Tietê cria 300 postos de trabalho em abril

Depois de dois meses em queda, o nível de emprego industrial no Alto Tietê voltou a apresentar resultado positivo em abril. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (15) pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) aponta uma variação de 0,48%, o que significou um aumento de aproximadamente 300 postos de trabalho na região composta por oito municípios - Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

Com o resultado de abril, a indústria da região recupera as perdas registradas em fevereiro e março e acumula um saldo de 1,02% no nível de emprego, representando um aumento de aproximadamente 600 postos de trabalho. O Alto Tietê, com isso, ocupa o 13º lugar no ranking das 36 regiões industriais do Estado.

Em abril/2019, 18 regiões registraram variação positiva no nível de emprego industrial, sendo que o Alto Tietê ficou em 13º lugar. A variação registrada na região ficou bem próxima da média estadual, de 0,45%.

"Os números revelam uma instabilidade ainda muito grande no setor industrial, decorrente do cenário econômico incerto que temos hoje. Os resultados até agora mostram que 2019 está longe das expectativas que tínhamos para recuperação dos negócios e pior do que 2018. Enquanto nos quatro primeiros meses do ano passado a indústria do Alto Tietê gerou 3.450 empregos, temos de janeiro a abril deste ano 600 postos criados", constata José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.

A boa notícia, ressalta o dirigente, é que mesmo distante do cenário desejado, a região tem conseguido manter indicadores positivos.

"Estamos num patamar razoável frente a outras regiões industriais do Estado, decorrente principalmente da diversidade do nosso parque fabril. Mas, ainda é uma recuperação tímida e incerta, visto as recentes projeções de redução no crescimento do PIB e em alguns outros setores da economia", conclui o diretor do Ciesp Alto Tietê.

O nível de emprego industrial na Diretoria do Ciesp Alto Tietê no mês de abril/2019 foi influenciado pelas variações positivas de Produtos Alimentícios (7,55%); Produtos Químicos (0,62%); Produtos Têxteis (0,42%) e Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos (0,33%), que foram os setores que mais influenciaram o cálculo do indicador total da região.