Indústrias de Ferraz recebem ação de prevenção contra dengue

Em mais uma das estratégias das ações do combate ao mosquito da Dengue, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos começou na manhã desta terça-feira (09/04), a vistoriar indústrias do município para passar dicas, orientações e inspecionar a área externa para evitar a proliferação de focos da doença.

A empresa visitada foi a Textura e Cia, que fica na Rua João Canzi, no Núcleo Itaim. A equipe da Zoonoses formada por Agentes de Controle de Endemias (ACEs), Agente Sanitário e uma bióloga percorreram toda a empresa, na parte interna e externa e passaram orientações aos funcionários.

Os técnicos vistoriaram contêineres; paletes e recipientes que possam servir de criadouro e passaram orientações.

A equipe foi recebida pelo gerente de Produção, Júnior Barros e pelo diretor de Relacionamento, Atsushi Yamashita, que elogiaram a ação desencadeada pela Prefeitura de Ferraz.

“Informação é sempre muito importante, ainda mais que estamos numa epidemia de dengue. É um assunto sério e de saúde pública”, afirmou Yamashita.

A ação foi desencadeada em parceria pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura em parceria com a Secretaria de Saúde e faz parte de mais uma atividade para impedir o surgimento de novos casos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, afirmou que a ação é de extrema importância, pois algumas empresas já registram faltas dos funcionários em função dos casos de dengue: “Todos temos que fazer, cada qual, a sua parte seja em casa ou no trabalho”, afirmou ele.

Comitê Intersecretaria de Ações Para Prevenção e Controle das Arboviroses

Esta é mais uma das novas ações da Prefeitura de Ferraz que já realiza o trabalho com os agentes nas casas; o monitoramento aéreo com o uso de drones para verificar do alto criadouros do mosquito; Zap da Dengue; médicos exclusivos nas unidades para atender os casos de dengue; Dia D de combate à dengue nas escolas, entre outras ações.

Do dia 11 de março a 05 de abril, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atenderam 2.459 casos com os médicos exclusivos para o atendimento da dengue no município.

Representantes do Comitê de Arbovirose se reuniram na segunda-feira (08) à tarde e definiram novas ações: a compra de testes rápidos de dengue; ação com o Cata-Treco para a retirada de recicláveis e inservíveis nos bairros com maior acúmulo; além de bloqueios aos finais de semana, entre outros.