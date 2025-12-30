Infância é centro das políticas públicas em primeiro ano de gestão em Poá

A Prefeitura de Poá, sob a liderança do prefeito Saulo Souza, tem adotado uma série de medidas voltadas para a infância, colocando o desenvolvimento das crianças como prioridade nas políticas públicas municipais. Em seu primeiro ano de gestão, ações com a adoção de sistema apostilado de ensino, entrega de ovos de chocolate na Páscoa e kit de Dia das Crianças para os alunos da rede municipal, impactaram diretamente mais de 13 mil estudantes. As iniciativas promovem não apenas a aprendizagem, mas também o cuidado, o afeto, a inclusão e o lazer.

O foco tem sido criar um ambiente mais acolhedor, digno e preparado para garantir oportunidades reais de desenvolvimento para as crianças poaenses. Para isso, logo no início de 2025, a gestão deu um passo importante ao iniciar a entrega de kits completos de uniformes e materiais escolares logo na primeira semana de aula. Pela primeira vez, os alunos da rede municipal começaram o ano letivo com todos os itens necessários para o aprendizado, sem atrasos ou improvisos.

A entrega de uniformes e materiais beneficiou também os professores e auxiliares de creche, representando uma mudança significativa tanto administrativa quanto no alívio financeiro de milhares de famílias, que passaram a contar com o suporte do poder público desde o início do ano escolar.

Sistema apostilado

No segundo semestre, todos os alunos da rede municipal de ensino de Poá voltaram às aulas com uma importante novidade: a implantação do sistema de ensino apostilado para os estudantes. A medida faz parte de um pacote de ações da atual gestão voltadas à melhoria da qualidade educacional no município e a alfabetização na idade certa.

O material didático adotado é do Sistema Educacional Universitário e a entrega das apostilas foi celebrada pelo prefeito Saulo Souza. “As apostilas são modernas, coloridas, com metodologia diferenciada e chegaram para acelerar a alfabetização na idade certa, sendo parte importante para a recomposição das aprendizagens após a pandemia”, destacou.

Cuidado e afeto na Páscoa

Em um gesto histórico de carinho e inclusão, o chefe do Executivo poanese entregou, pela primeira vez em Poá, ovos de Páscoa de qualidade para todos os alunos da rede municipal. A ação também garantiu opções especiais para crianças com restrições alimentares, reforçando o compromisso com a inclusão. “Essa ação foi mais do que a entrega de um chocolate, foi sinônimo de afeto, amor e acolhimento dos alunos e de suas famílias, porque muitas não teriam condições de comprar um ovo para os seus filhos e nosso objetivo é garantir que toda criança tivesse essa memória positiva da Páscoa”, pontuou o prefeito.

BobbieGoods e diversão para as crianças

Em outubro, durante a Semana da Criança, a atual gestão ofereceu mais uma ação de carinho: todos os alunos da rede municipal receberam kits especiais, compostos por doces de qualidade, um livro de colorir Bobbie Goods, canetinhas e outros itens cuidadosamente selecionados. Como em todas as iniciativas, os kits incluíram versões adaptadas para alunos com restrições alimentares. A entrega dos materiais foi acompanhada de atividades recreativas e de integração, fortalecendo o vínculo entre os alunos, educadores e a comunidade escolar.

Parque inclusivo

Já no Dia das Crianças, a Prefeitura entregou a revitalização da Praça da Bíblia e inaugurou o primeiro Parque Inclusivo da cidade, ampliando as opções de lazer e garantindo acessibilidade para crianças com deficiência. O novo espaço foi equipado com brinquedos adaptados e acessíveis, proporcionando a todas as crianças, independentemente de suas necessidades, momentos de diversão e interação com segurança e autonomia. Também no dia 12 de outubro, os pequenos puderam aproveitar um dia de diversão na praça, com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos.

Um olhar atento para o presente e para o futuro de Poá

De acordo com o prefeito Saulo Souza, o primeiro ano de sua gestão foi marcado por ações concretas voltadas para o presente e o futuro das crianças de Poá. “Desde o primeiro dia, assumimos o compromisso de cuidar das crianças poaenses com responsabilidade, carinho e respeito. Garantimos uniforme e material escolar logo no início das aulas, celebramos datas importantes como a Páscoa e o Dia das Crianças com a entrega de presentes inéditos, investimos em inclusão, lazer e em espaços públicos mais acolhedores. Cada ação foi pensada para proteger, estimular, educar e, principalmente, garantir memórias inesquecíveis e o sorriso das nossas crianças. Para nossa gestão, cuidar da infância sempre será cuidar do futuro de Poá”, finalizou