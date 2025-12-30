Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Infância é centro das políticas públicas em primeiro ano de gestão em Poá

Com retomada do sistema apostilado de ensino, entrega de ovos de chocolate na Páscoa, kits no Dia das Crianças, além de material escolar e uniforme, a atual administração transformou a infância em prioridade no município

30 dezembro 2025 - 14h12Por De Poá
- (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Poá, sob a liderança do prefeito Saulo Souza, tem adotado uma série de medidas voltadas para a infância, colocando o desenvolvimento das crianças como prioridade nas políticas públicas municipais. Em seu primeiro ano de gestão, ações com a adoção de sistema apostilado de ensino, entrega de ovos de chocolate na Páscoa e kit de Dia das Crianças para os alunos da rede municipal, impactaram diretamente mais de 13 mil estudantes. As iniciativas promovem não apenas a aprendizagem, mas também o cuidado, o afeto, a inclusão e o lazer.

O foco tem sido criar um ambiente mais acolhedor, digno e preparado para garantir oportunidades reais de desenvolvimento para as crianças poaenses. Para isso, logo no início de 2025, a gestão deu um passo importante ao iniciar a entrega de kits completos de uniformes e materiais escolares logo na primeira semana de aula. Pela primeira vez, os alunos da rede municipal começaram o ano letivo com todos os itens necessários para o aprendizado, sem atrasos ou improvisos.

A entrega de uniformes e materiais beneficiou também os professores e auxiliares de creche, representando uma mudança significativa tanto administrativa quanto no alívio financeiro de milhares de famílias, que passaram a contar com o suporte do poder público desde o início do ano escolar.

Sistema apostilado

No segundo semestre, todos os alunos da rede municipal de ensino de Poá voltaram às aulas com uma importante novidade: a implantação do sistema de ensino apostilado para os estudantes. A medida faz parte de um pacote de ações da atual gestão voltadas à melhoria da qualidade educacional no município e a alfabetização na idade certa.

O material didático adotado é do Sistema Educacional Universitário e a entrega das apostilas foi celebrada pelo prefeito Saulo Souza. “As apostilas são modernas, coloridas, com metodologia diferenciada e chegaram para acelerar a alfabetização na idade certa, sendo parte importante para a recomposição das aprendizagens após a pandemia”, destacou.

Cuidado e afeto na Páscoa

Em um gesto histórico de carinho e inclusão, o chefe do Executivo poanese entregou, pela primeira vez em Poá, ovos de Páscoa de qualidade para todos os alunos da rede municipal. A ação também garantiu opções especiais para crianças com restrições alimentares, reforçando o compromisso com a inclusão. “Essa ação foi mais do que a entrega de um chocolate, foi sinônimo de afeto, amor e acolhimento dos alunos e de suas famílias, porque muitas não teriam condições de comprar um ovo para os seus filhos e nosso objetivo é garantir que toda criança tivesse essa memória positiva da Páscoa”, pontuou o prefeito.

BobbieGoods e diversão para as crianças

Em outubro, durante a Semana da Criança, a atual gestão ofereceu mais uma ação de carinho: todos os alunos da rede municipal receberam kits especiais, compostos por doces de qualidade, um livro de colorir Bobbie Goods, canetinhas e outros itens cuidadosamente selecionados. Como em todas as iniciativas, os kits incluíram versões adaptadas para alunos com restrições alimentares. A entrega dos materiais foi acompanhada de atividades recreativas e de integração, fortalecendo o vínculo entre os alunos, educadores e a comunidade escolar.

Parque inclusivo

Já no Dia das Crianças, a Prefeitura entregou a revitalização da Praça da Bíblia e inaugurou o primeiro Parque Inclusivo da cidade, ampliando as opções de lazer e garantindo acessibilidade para crianças com deficiência. O novo espaço foi equipado com brinquedos adaptados e acessíveis, proporcionando a todas as crianças, independentemente de suas necessidades, momentos de diversão e interação com segurança e autonomia. Também no dia 12 de outubro, os pequenos puderam aproveitar um dia de diversão na praça, com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos.

Um olhar atento para o presente e para o futuro de Poá

De acordo com o prefeito Saulo Souza, o primeiro ano de sua gestão foi marcado por ações concretas voltadas para o presente e o futuro das crianças de Poá. “Desde o primeiro dia, assumimos o compromisso de cuidar das crianças poaenses com responsabilidade, carinho e respeito. Garantimos uniforme e material escolar logo no início das aulas, celebramos datas importantes como a Páscoa e o Dia das Crianças com a entrega de presentes inéditos, investimos em inclusão, lazer e em espaços públicos mais acolhedores. Cada ação foi pensada para proteger, estimular, educar e, principalmente, garantir memórias inesquecíveis e o sorriso das nossas crianças. Para nossa gestão, cuidar da infância sempre será cuidar do futuro de Poá”, finalizou

