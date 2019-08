Infarto e AVC são destaque em seminário de saúde promovido por consórcio

Infarto e AVC (Acidente Vascular Cerebral), doenças que causam mais de 30% das mortes no Brasil, são foco do Seminário “Tempo é Vida”, que o CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê promove na próxima terça-feira (13), a partir das 9 horas, no Cemforpe Mogi das Cruzes.

Voltado aos profissionais e estudantes da área da saúde, gestores públicos e população em geral, o Seminário apresentará as iniciativas desenvolvidas pelos municípios com o objetivo de reduzir as estatísticas de mortes e internações por Infarto e AVC no Alto Tietê, por meio de parcerias com a Socesp – Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

“Nosso foco, com esse seminário, é conscientizar sobre a importância da rápida identificação dos sintomas do Infarto e AVC e, principalmente, da urgência no atendimento médico especializado para diminuir os riscos de sequelas e óbitos nos pacientes. Para que isso seja possível, precisamos dos esforços de todos”, ressalta Adriana Martins, coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT.

As estatísticas revelam que o Alto Tietê contabilizou 2.112 internações por Infarto no ano passado e outras 2.011 por AVC. Também em2018, 1.440 pessoas morreram em decorrência de Infarto no Alto Tietê e outras 361 por AVC, doença que é a principal causa de incapacidade neurológica em pacientes.

O Seminário “Tempo é Vida” é aberto ao público em geral e maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 4652-3413. O Cemforpe Mogi fica na Rua Antenor Leite da Cunha, 55, na Vila Nova Mogilar.