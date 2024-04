Influencers bolsonaristas declaram apoio à pré-candidatura de Lucas Sanches à Prefeitura de Guarulho

Após o ativista de direita e youtuber Fernando Lisboa unir forças ao Partido Liberal (PL) em torno da pré-candidatura de Lucas Sanches à Prefeitura de Guarulhos-SP, outros influencers bolsonaristas se mobilizaram para reforçar ainda mais o grupo político na cidade.

Nesta segunda-feira (1°/4), mais quatro líderes com forte atuação nas redes sociais declararam apoio a Sanches, que, segundo recentes pesquisas de intenção de voto, segue fortalecido como postulante à majoritária da direita em Guarulhos - em contraponto às pré-candidaturas do PT e de outras ramificações da esquerda que se lançaram recentemente no município.

O primeiro a externar apoio à pré-campanha de Sanches ao Executivo foi Rafael Satiê. Com mais de 210 mil seguidores, o comentarista político prevê o crescimento estrutural de Guarulhos a partir de uma nova gestão de direita na cidade:

“O Lucas (Sanches) é o meu pré-candidato e o do (ex) presidente Jair Bolsonaro. Guarulhos é uma cidade gigante, que precisa de uma gestão competente. Ele (Lucas) é um político que, com certeza, vai fazer Guarulhos crescer”, afirmou Satiê.

Palestrante e influencer com mais de 234 mil seguidores, Rony Gabriel também se junta ao grupo político do PL de Guarulhos para mobilizar a militância patriota no município em torno da pré-candidatura de Sanches:

“O Lucas [Sanches] é um político comprometido e com visão para colocar Guarulhos em outro patamar de gestão. Ele (Lucas) pode, sim, fazer a diferença e enfrentar a esquerda na cidade”, disse o ativista bolsonarista em vídeo enviado aos guarulhenses.

Outro reforço para a pré-campanha de Sanches à Prefeitura é o do presidente do PL Jovem do Amazonas, Jean Batista:

“O Lucas (Sanches) é jovem e um rapaz de visão. Determinado e inteligente, vai fazer de Guarulhos uma cidade modelo para todo o País”, defendeu Batista, influencer com mais de 155 mil seguidores.

Com o movimento em torno de sua pré-campanha, Sanches, que é vereador em Guarulhos, comemorou as articulações e também aposta no contato direto com a população para seguir crescendo rumo às eleições municipais de 2024:

“Fico honrado com o apoio de todos os influenciadores que reconhecem o nosso projeto e se disponibilizam em ajudar. Esta articulação da direita mostra que nossa pré-candidatura tem tudo para dar certo e que vai agregar ainda mais apoiadores. Nosso objetivo é não deixar com que Guarulhos caia de novo nas mãos da esquerda e do PT. Temos a oferecer uma gestão honesta, austera e com resultados para a população”, pontuou.

O bloco político de apoio à pré-candidatura de Sanches à Prefeitura guarulhense também conta com o presidente do PL Jovem do Rio de Janeiro, Luan Lenon. O empresário carioca e acadêmico de Direito tem quase meio milhão de seguidores nas redes sociais.

A onda bolsonarista a favor do projeto do PL para uma das maiores cidades do estado teve início na semana passada, durante reunião em Brasília-DF. Presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto recebeu na sede do partido Fernando Lisboa e, juntos, confirmaram apoio à pré-candidatura de Sanches ao Paço Municipal. Youtuber e ativista de direita, Lisboa é próximo à família Bolsonaro.

Cenário

A disputa eleitoral em Guarulhos caminha para um cenário de polarização entre o PL e pré-candidaturas ligadas ao PT e à esquerda. Levantamento divulgado em março pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), antigo Ibope, mostra Sanches com 10% das intenções de voto, se credenciando para o segundo turno contra o ex-petista Elói Pietá, recém-filiado ao Solidariedade.