Influenciador digital e Instituto Transforma doam 5 toneladas de água para Arujá

O influenciador digital Guilherme Augusto Moraisdo Vale, conhecido como “Guilherme Vesgo”, e o Instituto Transforma doaram 5 toneladas de água ao Fundo Social de Arujá.

A ação partiu da necessidade do município com alguns pontos críticos em falta de água.

Guilherme e o Instituto também doaram os mesmos itens para as pessoas que foram impactadas pelas fortes chuvas no Litoral Norte, depois das enchentes no dia 19 de fevereiro. Para o litoral, levaram 25 toneladas de arrecadações.

“Partiu de nós, eu faço parte da produção do cantor Luã Freitas e vamos quatro vezes por ano em uma igreja na Barra do Una [praia atingida pelas enchentes]. Ligamos para o pastor e ele disse que várias pessoas da igreja dele tinham perdido tudo”, disse.

Quando voltaram da entrega, ainda tinham água que seriam encaminhadas ao município do Alto Tietê. Com as toneladas de água recebidas por Arujá, além de abastecer os pontos de necessidade do município, também levarão para os locais atingidos pelas enchentes.

Na última segunda-feira (6), Guilherme recebeu uma moção de honra e aplausos pela atitude. A moção partiu do vereador de Arujá, Uelton de Souza Almeida.