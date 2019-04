Inscrições para Casamento Comunitário terão início no dia 23 de abril

O Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá realizará de 23 de abril a 15 de maio as inscrições para o Casamento Comunitário. Segundo a primeira-dama e presidente do órgão, Andressa Lopes, o evento é uma oportunidade de casais com baixa renda familiar oficializarem a sua união por meio da regularização do estado civil em cartório.

“Esta iniciativa do Fundo de Solidariedade possibilita que os participantes realizem o sonho do matrimônio. Será um evento lindo, que estamos organizando com todo o carinho e quem quiser participar precisa já começar a separar a documentação para fazer a inscrição”, explicou a primeira-dama, Andressa Lopes.

Os interessados devem comparecer no Fundo de Solidariedade (Rua Alberto Rossi, 130 - Centro), com os seguintes documentos: RG OU CNH (legível e sem danificação); CPF; carteira profissional; último holerite; imposto de renda (se declarado); comprovante de residência dos pretendentes (três contas mais recentes); duas testemunhas conhecidas com RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento (maiores de 18 anos que saibam ler e escrever).

Mais informações posem ser obtidas no telefone: (11) 4636-3717.

Documentos exigidos no ato da inscrição:

- RG ou CNH (legível e sem danificação);

- CPF;

- Carteira profissional;

- Último holerite;

- Imposto de renda (se declarado);

- Comprovante de residência dos pretendentes (três últimos meses);

- 02 testemunhas conhecidas com RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento (maiores de 18 anos que saibam ler e escrever);

Para os solteiros (as):

Certidão de nascimento atualizada com emissão do ano de 2019;

Para os divorciados (as):

Certidão de casamento com divórcio, atualizada, com emissão no ano de 2019;

Para os viúvos (as):

Certidão de casamento com anotação de óbito e certidão de óbito (atualizados com emissão no ano de 2019).