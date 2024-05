Inscrições para concurso da PM terminam nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (8) o prazo de inscrições para o concurso da Polícia Militar que vai contratar 2,7 mil soldados de 2ª classe. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas.

Este é o terceiro edital para soldado de 2ª classe lançado na atual gestão, ou seja, em 15 meses foram abertas 8,1 mil vagas para reforçar o policiamento ostensivo e preventivo no estado.

Atualmente, a PM possui 4,2 mil soldados de 2ª classe e 650 alunos oficiais em formação. Há ainda 11,6 mil vagas para a PM, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica em andamento, além de outras 2,9 mil oportunidades para a PM autorizadas pelo governo estadual, cujos editais ainda não foram lançados.

Com o novo edital, são 11,6 mil vagas de concursos em andamento para as polícias e outras 2,9 mil de certames já homologados cujos os policiais devem ingressar na academia nos próximos meses. Além disso, há mais 2,9 mil vagas para a PM autorizadas com editais a serem lançados ainda neste ano.

Para participar do concurso, o candidato deve ter entre 17 e 30 anos e estar em dia com os certificados eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55m e os homens, de 1,60m. O salário inicial para o cargo é de R$ 4.852,21.