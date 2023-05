Inscrições para concurso público da Prefeitura de Ferraz terminam no dia 8

Faltam cinco dias apenas para encerrarem as inscrições do concurso público da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. São 307 vagas para vários cargos em diversas áreas, incluindo vagas para o Cadastro Reserva.

Os cargos com o maior número de vagas são os de merendeira (60); agente administrativo (60), agente escolar (24), auxiliar de creche (20); inspetor de alunos (20), motorista (15) e secretário escolar (15). Além disso, 55 vagas são para o Cadastro Reserva.

Para se inscrever é necessário pagar a taxa de inscrição na rede bancária. As inscrições para as vagas de ensino fundamental são de R$ 49; as do ensino médio ou técnico, R$ 68 e as de ensino superior, R$ 88.

Há vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) e o concurso público reserva 5% do total de vagas por cargo a este público.

A homologação do resultado final do concurso público será publicada no Boletim Oficial do Município (BOM), no endereço eletrônico wwwferrazdevasconcelos.sp.gov.br e na internet, nos sites do Instituto Mais (www.institutomais.org.br) e da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br).