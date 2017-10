Inscrições para Educação Fundamental de Poá seguem até 31 de outubro

A Rede Municipal de Ensino de Poá segue com as inscrições para Educação Infantil. Além disso, a pasta da Educação poaense também realiza, a partir desta segunda-feira (2) até 31 de outubro, o cadastro dos interessados em ingressar no Ensino Fundamental, com vagas para as crianças que completam 6 anos até 30 de junho de 2018 e irão frequentar o primeiro ano.

Para confirmar as inscrições no Ensino Fundamental, os pais ou responsáveis deverão dirigir-se a unidade escolar mais próxima de suas residências e realizar o cadastro do estudante com cópia simples dos documentos: RG (dos responsáveis), certidão de nascimento da criança e comprovante atualizado de residência dentro do município.

Já para quem tem interesse na Educação Infantil para o ano de 2018, as inscrições seguem abertas para crianças que irão completar 4 anos até 30 de junho para o Pré I, e 5 anos da mesma data para Pré II. Os pais ou responsáveis devem ir até a unidade escolar mais próxima munidos de cópia simples de certidão de nascimento da criança, comprovante de residência e RG.

O horário das inscrições é das 9 horas às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, por meio dos telefones (11) 4636-2003 ou 4636-1233.