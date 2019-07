Inscrições para participar da feira de artes da Expo Mogi 2019 se encerram em 31 de julho

O prazo de inscrições para artistas interessados em participar da Feira Mogi Feita à Mão - Economia Criativa - Artesanato, Artes e Flores, que faz parte da programação da Expo Mogi 2019, se encerra na próxima quarta-feira, 31. Quem quiser expor e comercializar produtos na feira, logo, deve procurar a Secretaria de Cultura e Turismo e se inscrever pessoalmente em dias úteis, das 8 às 16h30.

A Expo Mogi 2019 terá quatro dias de duração, entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. Para a feira, serão disponibilizados 150 espaços na área interna do Pró-Hiper, destinados a empreendedores e artistas de diversos segmentos culturais, bem como instituições, associações e grupos organizados.

Poderão participar da feira empreendedores do artesanato, da alimentação natural, de flores e plantas ornamentais, produtores de livros e artistas de outros segmentos. Entre os pré-requisitos, é preciso comprovar residência em Mogi das Cruzes e ter cadastro na Secretaria de Cultura e Turismo. Os participantes ficam com toda a renda obtida ao longo dos quatro dias de evento, razão pela qual a feira serve como instrumento de fomento à produção cultural local.

O processo de seleção será feito pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo e a previsão é que o resultado seja divulgado no dia 5 de agosto, no site da Cultura.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes, onde as inscrições dos interessados estão sendo feitas, fica na rua Coronel Souza Franco, 795, no Centro Histórico. Mais informações pelo telefone 4798-6900.

Sobre a Expo Mogi 2019

A Expo Mogi 2019 terá shows musicais comandados pelos artistas Kevinho, Anitta, Rael, Victor Clay e Matheus e Kauan. A entrada será totalmente gratuita e todos os grandes shows serão abertos por apresentações de artistas locais.

Entre os artistas locais, já estão com participação confirmada o grupo Free Step On, de danças urbanas, o músico Kacá Novais, o grupo de dança da Casa do Hip Hop e a dupla sertaneja Pedro e Luiz.

A contratação dos shows foi feita com o objetivo de atender aos mais diversos gostos musicais da população e atrair público, gerando renda para os artistas e as entidades locais, selecionadas por meio de um outro chamamento.

Nos dois primeiros de festa, que serão quinta e sexta-feira, a Expo Mogi vai funcionar das 18h às 23h. Já no sábado e domingo, o horário será das 10h às 23h.