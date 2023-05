Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) é inaugurada em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social inaugurou, na tarde desta terça-feira (02/05), uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), um serviço de acolhimento para pessoas idosas que não têm condições de autossustento, nem possibilidade de convívio familiar e são dependentes de outros para a realização das atividades diárias. A unidade vai atender 11 pessoas com 60 anos ou mais em uma casa ampla e bem estruturada, no bairro do Socorro.

O prefeito Caio Cunha participou da inauguração e falou sobre a importância da entrega desse tipo de equipamento. “A cidade já vinha há um tempo com esse déficit de vagas em ILPIs e precisamos suprir. A Celeste, com muita responsabilidade, apresentou os dados e conseguimos ampliar o investimento da Secretaria de Assistência Social. Assim, podemos fazer essa entrega e ofertar mais dignidade e qualidade de vida para as pessoas idosas da nossa cidade”, destacou.

A nova ILPI vai abrigar, por exemplo, pessoas idosas que estavam em estado de abandono em hospitais da cidade, uma situação complexa que já havia sido identificada e estava sendo acompanhada pelas equipes da Secretaria de Assistência Social, porém dependia da abertura de novas vagas nesse modelo de acolhimento para que pudessem ter um encaminhamento.

A secretária municipal de Assistência Social, Celeste Gomes, falou sobre os esforços que foram empenhados na abertura da unidade. “Iniciamos o processo da seleção das organizações sociais no ano passado e superamos várias etapas até chegarmos enfim a esse dia. As ILPIs são equipamentos essenciais dentro da política da assistência social e agora estamos conseguindo surprir demanda reprimida”, pontuou.

A unidade será gerida em parceria com a organização da sociedade civil Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes, selecionada mediante chamamento público e conveniada com a Prefeitura para a execução do serviço de acolhimento. Uma vez selecionada, a organização fica responsável pela elaboração e execução de todo o plano de trabalho, bem como a disponibilização de um espaço adequado para o serviço. Antes da abertura, o local passa por uma série de fiscalizações, inclusive da Vigilância Sanitária.

As ILPIs são destinadas a pessoas idosas de ambos os sexos, com algum grau de dependência. São previstas para pessoas que não têm condições de se manter e permanecer com a família por situações diversas, como violência, negligência, situação de rua ou de abandono.

Esta é a primeira nova ILPI a entrar em operação, porém outras duas unidades serão inauguradas em breve. Uma delas será exatamente nos mesmos moldes, com 12 vagas. Já a outra deve oferecer 20 vagas e terá atendimento preferencial para pessoas idosas do sexo masculino e em situação de rua.

Com todas essas entregas, estará oficialmente sanada a demanda reprimida por vagas em ILPI na cidade. Vale lembrar que o acolhimento é uma medida excepcional, adotada quando todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares estão esgotadas. Assim, a Secretaria de Assistência Social também trabalha em caráter preventivo, para evitar o aumento na demanda por vagas em unidades com essas características.

A entrega da ILPI também contou com a participação do bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, do coordenador de projetos sociais da Cáritas Diocesana, diácono Paulo Rosa, da coordenadora da Pessoa Idosa, Vera Lúcia de Freitas, da diretora de Proteção Social Especial, Luana Guimarães e dos vereadores Osvaldo Antonio da Silva, Johnross Jones Lima e Maurino José da Silva.