Instituto Federal oferece 280 vagas para cursos técnicos gratuitos no Alto Tietê

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 280 vagas em cursos técnicos gratuitos nas cidades de Suzano e de Itaquaquecetuba, para ingresso no primeiro semestre de 2018. No total, estão sendo ofertadas 5.942 vagas em 35 cidades do estado de São Paulo. Assim como ocorreu no 2º semestre de 2017, a seleção será feita por meio de análise de histórico escolar, ou seja, não haverá prova. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 5 de novembro por meio do site processoseletivo.ifsp.edu.br.

No Câmpus Itaquaquecetuba há 120 vagas para o curso Técnico em Mecânica. Desse total, 80 vagas são destinadas à modalidade integrado ao ensino médio em período integral. Outras 40 vagas são oferecidas no período noturno na modalidade concomitante ou subsequente ao ensino médio.

Já o Câmpus Suzano oferece 80 vagas no curso integrado, sendo 40 em Automação Industrial e 40 em Química, ambos com aulas em período integral, e 80 vagas para cursos técnicos concomitantes e subsequentes, sendo 40 vagas em Administração e 40 vagas em Automação Industrial. Os dois cursos são oferecidos no período vespertino.

Os cursos técnicos do IFSP são oferecidos em três modalidades: integrados, concomitantes e subsequentes. Os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio são aqueles em que o estudante cursa o Ensino Médio e o Técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o Ensino Fundamental. Já os Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o Ensino Técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, estar matriculado no Ensino Médio em outra instituição de ensino. Nos cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio, o estudante cursa apenas o Ensino Técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o Ensino Médio.

IFSP

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. Está presente em 35 cidades do estado com objetivo de oferecer educação profissional e tecnológica em todos os níveis, a fim de contribuir para a inserção social, a formação integradora e a produção do conhecimento.

Hoje, cerca de 40 mil alunos estão matriculados nos cursos técnicos presenciais e a distância, superiores, de pós-graduação e de formação inicial e continuada (FIC).