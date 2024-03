Instituto Júlio Simões cede caminhão da JSL para transportar doações à regiões atingidas pela chuva

O Instituto Julio Simões, braço social da Simpar, em solidariedade às comunidades afetadas pelas recentes chuvas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, disponibilizou um caminhão da JSL, empresa do grupo Simpar especializada em logística com o maior e mais integrado portfólio de serviços, para transportar 11 toneladas de itens de limpeza. Esta iniciativa, visa fornecer assistência imediata às famílias desabrigadas e afetadas pelas fortes chuvas que assolaram as regiões.

Os materiais, que foram doados pela GTEX Brasil, fazem parte da campanha "SOS Calamidades" da Legião da Boa Vontade (LBV), uma mobilização que tem como objetivo arrecadar recursos e suprimentos essenciais para ajudar os mais necessitados durante emergências. Os itens foram transportados de São Paulo (SP) a Petrópolis, no Rio de Janeiro, e a Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, áreas fortemente impactadas pelas chuvas.

"Acreditamos que, ao unir nossos esforços e recursos, podemos oferecer um suporte significativo às comunidades que mais precisam, trazendo esperança e alívio em meio à adversidade. Essa ação demonstra o poder que a união de esforços pode ter na vida daqueles que enfrentam dificuldades", destacou Bia Andari, gerente do Instituto Julio Simões.

Sobre o Instituto Julio Simões

Fundado pelo imigrante português e empresário Julio Simões em 2006, o instituto foi criado para desenvolver projetos socioculturais próprios e em parceria com outras ONGs. A instituição tem apoiado dezenas de ações culturais, ambientais e sociais em todo o Brasil. Em 2022, os projetos do instituto impactaram mais de 22.000 pessoas em todo o Brasil. Visite nosso site e conheça mais sobre nossos projetos: www.institutojuliosimoes.org.br