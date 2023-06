Instituto Recomeçar fixa atendimento no CIC Ferraz de Vasconcelos

O instituto Recomeçar, que atende o egresso e a egressa do sistema carcerário fixa atendimento no Centro de Integração à Cidadania, o CIC, de Ferraz de Vasconcelos.

A mudança de endereço visa qualificar ainda mais o atendimento e aproximar o egresso e a egressa do sistema carcerário aos serviços essenciais que o CIC oferece gratuitamente. O CIC Ferraz de Vasconcelos fica na avenida Governador Jânio Quadros, 967 – em frente Estação Antonio Gianetti Neto, da Linha 11 Coral da CPTM. O Instituto Recomeçar atende no andar superior do prédio.

O CIC de Ferraz foi inaugurado em 2003 com capacidade para atender até 300 pessoas. A ótima parceria entre o Instituto Recomeçar e a Secretaria de Justiça e Cidadania resultou no atendimento fixo da equipe do Recomeçar que está distribuída em três salas do equipamento.

Cidade

Ferraz de Vasconcelos é um dos 39 municípios da Grande São Paulo. Denso e populoso, a cidade, segundo o IBGE tem aproximadamente 198 mil habitantes, a maioria migrantes ou filhos de migrantes que, no início, chegaram à cidade atraídos pela fertilidade da terra e as condições climáticas da região. Mais adiante o novo boom populacional se deu pelas ofertas acessíveis de terrenos e vagas de empregos disponíveis em grandes indústrias instaladas no município.

Modelo para o País, Ferraz de Vasconcelos criou a primeira Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas do Brasil, iniciativa cuja finalidade é criar e executar políticas públicas que envolvam a população em situação de vulnerabilidade social, regularização fundiária e adoção de estratégias de criação de emprego e renda.

A Secretaria foi criada para que a cidade tenha um olhar mais próximo e sensível com a demandas existentes nas comunidades e está voltada para atender às famílias que residem em áreas de maior vulnerabilidade social.

Segundo a Prefeitura, há 77 favelas na cidade que necessitam de regularização fundiária. Aproximadamente 13 mil famílias vivem nesses locais, cerca de 52 mil pessoas ou 26% da população total de Ferraz.

CIC

O CIC equipamento da Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado visa integrar diversos órgãos públicos e organizações não governamentais em um único espaço, a fim de oferecer a população o acesso fácil a diversos serviços como emissão de segunda via de documentos, cadastramento em programas sociais, entre outros.

Telefone do Instituto Recomeçar : 11 9 4704 47 75