Investimento de R$ 262 mi garante construção de unidades habitacionais

A região recebeu investimento e recurso estadual no valor de R$ 262 milhões para implementar unidades habitacionais nos municípios. Mais de quatro programas de moradia e um de regularização fundiária.

Dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo (SDUH) mostram investimento em todos os municípios, exceto em Salesópolis.

Os programas da SDUH são realizados em convênio com os municípios por meio de solicitações das prefeituras interessadas.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) tem em processo de viabilização cerca de 4.742 unidades.

A abertura de inscrições para os empreendimentos é divulgada no site e aplicativo da CDHU onde os interessados encontram as informações sobre o local, data e condições para participação no sorteio.

Além disso, outras 750 famílias estão sendo beneficiadas pelo programa Viver Melhor que recuperam imóveis em situação precária, em Mogi das Cruzes.

Uma outra iniciativa no Alto Tietê é o Programa Cidade Legal, voltado à regularização fundiária. A pasta irá atender 1.357 propriedades.

As moradias da CDHU são separadas entre ‘em obras’ e ‘conveniadas’. Nestas duas categorias, as cidades de Mogi, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Santa Isabel recebem recursos.

No programa Nossa Casa, separado por preço social e que recebe apoio estadual, Ferraz é a única contemplada.

A Casa Paulista é uma iniciativa que chega para mais moradores da região. Atende Ferraz, Itaquaquecetuba, Mogi e Suzano.