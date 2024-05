Itaquá amplia serviços e supera 19 mil atendimentos nos CRAS

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba está reforçando os trabalhos de suporte às famílias da cidade. A pasta divulgou um balanço do que foi feito nas cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e 19.029 atendimentos foram realizados de janeiro a abril.



Os dados refletem o impacto positivo do órgão de assistência social nos bairros. Os atendimentos oferecidos envolvem orientação sobre benefícios sociais, suporte para resolver questões familiares, acesso aos projetos de assistência social, atualização de dados do Cadastro Único, oficinas, palestras, entre outros.



"O CRAS é a porta de entrada de cada família que busca algum serviço direcionado à assistência social. Se antes eram equipamentos esquecidos e onde o investimento não chegava, hoje são pontos de apoio com o acolhimento necessário e respeitoso, como as pessoas merecem", disse o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha.



De maneira técnica e estratégica, as unidades reforçam os trabalhos direcionados ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).



"Itaquá é uma cidade com diversidade e adversidades. Muitas pessoas precisam do suporte oferecido pelo serviço público, como o caso dos CRAS, então temos equipes preparadas para o atendimento humanizado e respeitoso a quem mais precisa. Tenho muito orgulho dessa equipe", completou o prefeito Eduardo Boigues.



Unidades



Os CRAS funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e estão localizadas nos bairros: Morro Branco (avenida Italo Adami, 2.023 - Morro Branco), Recanto Mônica (rua Gov. Ademar Pereira de Barros, 222 - Jardim Horto do Ipê), Paineira (rua Serra dos Carajás, 570 - Jardim Paineira), Caiuby (rua Ribeirão Preto, 9 - Jardim Caiuby) e Quinta da Boa Vista (estrada de São Bento, 1.691 - Vila Ferlópolis.