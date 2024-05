Itaquá apresenta planejamento de trabalho para execução do Plano Municipal de Redução de Riscos

A Prefeitura de Itaquaquecetuba apresentou, na manhã desta terça-feira (30), o planejamento de trabalho para execução do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município, ação desenvolvida em parceria com a Unicamp. No país, 20 municípios foram selecionados para o projeto desenvolvido pela Secretaria Nacional de Periferias (SNP), através do Ministério das Cidades, do Governo Federal. De todo o Estado, somente Itaquaquecetuba e Mauá participarão do projeto.

O encontro contou com a presença do Coordenador Geral de Planos de Prevenção e Mitigação de Risco da SNP, Leonardo Varallo, que representou o Governo Federal, além de técnicos da Unicamp, sob coordenação do professor Jefferson Picanço, e membros da Comissão de Enfrentamento às Áreas de Riscos de Itaquá.

Na prática, em cooperação com a Fundação Osvaldo Cruz, a SNP financiará a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) da cidade, que é um documento técnico de extrema importância para o direcionamento de políticas públicas de prevenção e ação a situações de risco e desastres.

“Itaquá está recebendo esse projeto em um momento oportuno. É fundamental ter esse reforço da ciência acadêmica para o aprofundamento dos estudos das áreas de risco que já são realizados”, disse Renan Pereira, membro da Comissão de Enfrentamento às Áreas de Riscos de Itaquá e do Comitê Gestor Municipal do PMRR.

“Historicamente nossa cidade é prejudicada por um trabalho que nunca foi feito antes como deveria, como é o caso do PMRR. Hoje temos uma equipe técnica e séria à frente disso e tenho certeza que a maior beneficiária será a população”, completou o prefeito Eduardo Boigues.