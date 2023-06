Itaquá assina ordem de serviço para a revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio das secretarias de Planejamento e Habitação, assinou nesta sexta sexta-feira (16) a ordem de serviço para a revisão do Plano Diretor Estratégico e criação do Plano de Habitação do município.

Vencido desde 2016, o Plano Diretor é a legislação que traz orientações para o desenvolvimento e o crescimento urbano do município por meio do uso e ocupação do solo, seu parcelamento e padronização das edificações. Tudo para garantir a melhoria na qualidade de vida da população.

O encontro aconteceu na Secretaria de Habitação e contou com a participação de secretários, vereadores, membros da sociedade civil, instituições filantrópicas e da iniciativa privada. "O planejamento é pensar a cidade e qual o legado que queremos construir para Itaquá. Isso envolve trocar ideias, metas e sonhos para construirmos o município que tanto almejamos", disse o secretário de Planejamento, Alexandre Feijó.

Com as revisão e, posteriormente, as adequações necessárias ao Plano Diretor, problemas como o crescimento desordenado podem ser sanados, uma vez que há direcionamento de como deve ser feito em relação a criação de bairros e logradouros, gerando eficiência no âmbito social, econômico, ambiental e cultural.

"Estamos trabalhando no presente, mas com o olhar para o futuro. Nosso Plano Diretor é mais uma iniciativa para continuarmos avançando de uma nova perspectiva e com participação popular", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.

Pensar em política habitacional é parte da estratégica para o planejamento e estímulo da produção de unidades habitacionais e da regularização fundiária que vai proporcionar a redução do déficit habitacional, que é o foco do Plano Municipal de Habitação.

"Estou muito feliz com os avanços que estamos conquistando para a cidade. Esse direcionamento deve definir sistemas, métodos e instrumentos que vão induzir os investimentos imobiliários para que consigam atender diferentes classes sociais e reduzam a desigualdade socioeconômica", finalizou a secretária de Habitação, Angela Quirino.