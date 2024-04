Itaquá declara situação de emergência devido à epidemia de dengue

A Prefeitura de Itaquaquecetuba declarou situação de emergência em decorrência da epidemia de dengue. A medida visa reforçar as ações imediatas e efetivas para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, além de intensificar o Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue e outras doenças transmitidas pelo mesmo vetor.



Segundo o decreto assinado pelo prefeito Eduardo Boigues, a situação de emergência tem vigência de 90 dias, podendo ser prorrogada conforme a necessidade. Durante esse período, a Secretaria de Saúde fica autorizada a solicitar pessoal, adquirir bens, insumos, materiais e contratar obras e serviços necessários para promover ações de combate à dengue e demais arboviroses.



A decisão de declarar emergência foi tomada devido ao aumento de casos, sendo 1.755 até agora, aumento de 11% nos atendimentos nas unidades de urgência e emergência no primeiro trimestre deste ano (comparado com o mesmo período de 2023) e necessidade de conscientização da população.



"Desde o início do ano, estamos trabalhando no combate casa a casa, nas ruas, terrenos e com 7.813 doses de vacina aplicadas. Agora vamos intensificar essas ações", explicou a chefe da pasta, Ariana Julião.



A partir do decreto, Itaquá une esforços junto aos governos estadual e federal no combate à dengue. No mês passado, o estado já havia declarado situação de emergência. O prefeito Eduardo Boigues pediu a colaboração da população.



"É o momento de reforçarmos os cuidados para desafogarmos as unidades de saúde. Por isso é fundamental a colaboração e mobilização de todos. Vamos intensificar a participação de cada cidadão no combate ao mosquito transmissor, adotando medidas preventivas nas residências e nos bairros", completou.