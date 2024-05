Itaquá emite mais de 20 mil cartões do 'Viaja Fácil' em um ano

Lançado em maio de 2023, o bilhete de integração de Itaquaquecetuba, Viaja Fácil, teve 20.228 emissões em um ano. O balanço foi divulgado nesta semana pela Secretaria de Mobilidade Urbana e mostra a boa adesão da população ao benefício que permite a integração gratuita no transporte coletivo municipal pelo período de duas horas.

"É muito bom ver a quantidade de passageiros que já aderiram ao cartão Viaja Fácil. Proporcionar um programa que garante mais segurança, agilidade e mobilidade sempre foi o nosso objetivo. A população ter esse benefício de integração gratuita permite mais economia também", destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro.

As modalidades do bilhete contemplam as opções avulso, idoso, estudante, vale-transporte e pessoas com deficiência. A recarga pode ser feita tanto na Itaquá Passes como pela carteira digital RecargaPay, disponível para Android e iOS.

"Estamos completando um ano desde o lançamento do Viaja Fácil e é gratificante trazer mais modernidade e praticidade para os passageiros no dia a dia. Itaquá já não é a mesma de três anos atrás quando o transporte era muito precário. O Viaja Fácil permite mais tranquilidade nas viagens", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.

Com o cartão, pelo período de duas horas, os usuários do transporte municipal podem embarcar em até dois ônibus pagando apenas o valor de uma tarifa. A integração sem a segunda cobrança é válida desde que não ocorra o embarque na mesma linha do primeiro.

Interessados devem procurar a Itaquá Passes, localizada na rua da Liberdade, 17 - Centro, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Dúvidas pelo (11) 94109-8356 (telefone e WhatsApp) ou e-mail ouvidoriaitaqua@grupocsc.com.br.