Itaquá finaliza reforma da UBS Jardim Fortuna

A reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Fortuna, em Itaquaquecetuba, chegou ao fim e na última segunda-feira (24) recebeu a vistoria técnica final da Secretaria de Saúde. A obra começou em julho do ano passado a custo zero para o município.



A vistoria foi acompanhada de perto pela secretária de Saúde, Ariana Julião, técnicos da pasta, representantes da construtora e da Ibiaçu Empreendimentos, responsável pelo custeio de R$ 2 milhões da obra. A última etapa é a instalação da mobília, que será feita nos próximos dias.



"A UBS Fortuna é exemplo do que uma grande parceria pode proporcionar. Tínhamos um espaço abandonado que se transformou com a nova cobertura, piso, portas, janelas e toda a ambientação que uma UBS precisa. Estou muito feliz com o resultado", disse a secretária.



Com 561 m² de área, o local passou por uma reconstrução completa, desde a implantação de uma nova fundação, recuperação da estrutura de alvenaria que existia, nova pintura, instalações hidráulicas e até trabalhos externos.



"Estamos reconstruindo a cidade e com muitas obras em andamento ao mesmo tempo. A saúde é uma das prioridades da gestão e por isso sempre tivemos como meta retomar as obras paradas e reformar as unidades que já existem", destacou o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.



"Quem via a UBS Jardim Fortuna de antes e a de hoje não acredita que é o mesmo lugar. Tudo feito com carinho para acolher nossos munícipes. Uma grande obra que tiramos do papel e que está praticamente pronta para ser entregue", completou o prefeito Eduardo Boigues.